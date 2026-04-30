Fabiana Sevillano se derrumba por lo que ha sacrificado preparándose para La Velada

La preparación para La Velada del Año es un proceso duro en el que muchos participantes sufren altibajos, lesiones y contratiempos. Cada edición, muchos de ellos comparten contenido sobre su preparación para el evento, pero pocos lo habían hecho con el nivel de calidad con el que lo está haciendo Fabiana Sevillano. La influencer está colaborando con Goldem para crear una serie de vídeos que muestren cómo están siendo los meses previos a su combate, y están siendo enormemente aplaudidos por sus seguidores. Por desgracia para ella, el último de estos vídeos ha generado bastante controversia en redes, después de que se haya hecho viral un clip en el que se la ve muy cerca del llanto cuando le preguntan por aquello a lo que ha renunciado para prepararse para La Velada del Año.

Como no podía ser de otra manera, la comunidad de X se ha lanzado contra Fabiana Sevillano por este momento que, aunque pretendía ser emotivo, también resulta criticable si se considera la vida tan cómoda que tienen los creadores de contenido de su talla. En los últimos días se ha visto, además, a la influencer disfrutando de la Feria de Sevilla, así que era el peor momento para compartir una reflexión de este tipo.

Observando el lado positivo, lo cierto es que los comentarios del vídeo original han sido muy positivos, y es poco probable que esta polémica haya afectado a la percepción que los verdaderos seguidores de Fabiana Sevillano tienen sobre ella. Pero, sin duda, este clip viral ha contribuido a que el sector más anti-influencer de las redes tenga nueva madera que lanzar al fuego del hate, que cada día arde más fuerte, especialmente en redes como X.