Fabiana Sevillano explica el por qué de su actitud en la Feria de Sevilla: "Son las cuatro de la mañana, yo ya no me voy a hacer una foto"

Son muchos los titulares que ha ocupado la influencer Fabiana Sevillano en los últimos meses. Su naturalidad y su buen humor la han convertido en uno de los rostros más visibles del sector en nuestro país, y son muchas las personas que la admiran y que siguen cada paso que da en redes. Aunque ahora está en plena preparación para su combate en La Velada del Año 6, ha sacado un hueco para disfrutar de la Feria de Sevilla, un momento clave en el calendario para todos los influencers de la zona. Allí, parece que le ha tocado vivir algún que otro momento incómodo, y ha decidido hablar de ello antes de que el tema acabase en cancelación a través de redes.

Por lo que ha contado Fabiana Sevillano, una chica la reconoció mientras ella estaba sentada, descansando después de unas cuantas horas de fiesta, sobre las cuatro de la mañana. Su energía y su apariencia no eran óptimas, así que, cuando esta chica le pidió una foto (de forma bastante seca), le dijo amablemente que no. La chica, lejos de comprender su situación, pareció molestarse con ella, y se marchó indignada.

Viendo que el asunto podía escalar y convertirse en una polémica al estilo de las de otros muchos creadores de contenido que la han precedido, Fabiana Sevillano ha compartido este clip en el que ha explicado cómo funciona ella con el tema fotos en la Feria de Sevilla, o en cualquier otro evento que quiera vivir de forma personal: en las primeras horas no tiene problema en hacerse fotos con quien sea, pero una vez metida en la fiesta prefiere disfrutar a su aire. ¡No está mal que lo haya dejado claro, para que sus seguidores puedan tomar nota y actuar como corresponde si tienen la oportunidad de cruzarse con ella en el futuro!