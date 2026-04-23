¿El imperio de MrBeast está en peligro? Una ex empleada demanda a su empresa y le pone contra las cuerdas

Una demanda presentada el pasado 21 de abril de 2026 ha situado a Beast Industries, la empresa asociada a MrBeast, en el centro de una controversia. La denunciante, identificada como Lorrayne Mavromatis, sostiene que durante su etapa en la compañía no fue informada de sus derechos relacionados con el permiso por maternidad y que se le pidió continuar con sus responsabilidades laborales en momentos sensibles de su embarazo.

Entre los puntos recogidos en la denuncia, se menciona que la empleada habría sido requerida para realizar un viaje a Brasil estando embarazada y que recibió comunicaciones laborales incluso mientras se encontraba de parto. Además, el escrito incluye referencias a un supuesto comentario atribuido a un antiguo directivo de la empresa, James Warren, que ha contribuido a amplificar la dimensión mediática del caso.

Desde Beast Industries han respondido negando de forma tajante las acusaciones. La compañía sostiene que la demanda contiene afirmaciones inexactas y asegura disponer de documentación interna, mensajes y testimonios que, según su versión, desmienten los hechos descritos. Asimismo, ha manifestado su intención de defender su posición en el proceso judicial.

El conflicto se centra en la gestión de las condiciones laborales durante el embarazo de la trabajadora, un ámbito regulado en Estados Unidos por normativas específicas que establecen derechos y obligaciones para empresas y empleados. La interpretación de estos aspectos será clave en el desarrollo del caso.

No es la primera vez que la empresa afronta cuestionamientos sobre su cultura interna. En años recientes, el propio MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, impulsó revisiones internas tras diversas críticas, un proceso que derivó en cambios organizativos y en la adopción de nuevas políticas.

El procedimiento judicial se encuentra en una fase inicial y será en los próximos meses cuando se definan los pasos a seguir por ambas partes. Mientras tanto, la disputa se traslada también al ámbito público, donde la notoriedad del creador amplifica el alcance de cualquier controversia relacionada con su entorno profesional.