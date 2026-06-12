WillyRex muestra su cambio físico tras 100 días de entrenamiento acompañado de Joan Pradells

WillyRex ha sido el último youtuber en sumarse a un ambicioso cambio físico. En su caso, lo ha hecho en 100 días. El proceso de transformación ha sido documentado en un vídeo en el que WillyRex muestra distintas fases de su evolución, desde el inicio del reto hasta el resultado final tras más de tres meses de entrenamiento. Durante este periodo, el creador de contenido ha seguido una rutina de ejercicios centrada en el desarrollo de masa muscular y la mejora de su condición física general.

En las imágenes finales del vídeo, el youtuber aparece posando tras completar el reto, dejando ver un cambio notable en su estructura corporal. La evolución es visible especialmente en el aumento del volumen muscular en la parte superior del cuerpo, así como en una mayor definición general respecto a su estado inicial. El propio WillyRex se muestra satisfecho con el resultado obtenido tras este periodo de trabajo intensivo.

El acompañamiento del culturista Joan Pradells ha sido una de las claves del proceso, según se desprende del propio contenido publicado, en el que se aprecia un seguimiento constante de la rutina de entrenamiento y la progresión del creador durante las semanas. Este tipo de transformaciones en plazos relativamente cortos han ganado popularidad en redes sociales, donde los cambios físicos suelen generar gran impacto entre las audiencias.

Tras la publicación del vídeo, las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar. En los comentarios se pueden leer opiniones de todo tipo, desde la sorpresa por la rapidez del cambio hasta comparaciones con otros creadores de contenido del entorno digital. Algunos usuarios destacan el aumento de masa muscular en zonas concretas del cuerpo, mientras que otros ponen el foco en la constancia necesaria para alcanzar este tipo de resultados.

Más allá de las reacciones, el caso de WillyRex se suma a una tendencia creciente entre creadores de contenido que documentan públicamente sus procesos de transformación física, convirtiendo el entrenamiento en un relato compartido con sus seguidores. El propio youtuber ha mostrado satisfacción por el progreso alcanzado en estos 100 días, subrayando la importancia de mantener la continuidad en los hábitos adquiridos para consolidar los resultados obtenidos.