Así fue el sobrecogedor homenaje a Gaspi en La Velada del Año 6 de Ibai junto a su familia

La Velada del Año 6 dejó uno de los momentos más emocionantes de toda su historia con el homenaje que Ibai Llanos rindió a Gaspi, el creador de contenido argentino fallecido el pasado mes de junio.

En mitad del evento celebrado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el streamer detuvo el espectáculo para recordar a uno de los participantes más queridos de la pasada edición, en un tributo que contó con la presencia de su madre y sus hermanos sobre el ring.

El homenaje comenzó con la proyección de un vídeo que repasó algunos de los momentos más recordados de Gaspi durante La Velada del Año 5, donde conquistó al público con su espontaneidad y su carisma pese a caer derrotado ante Perxitaa. Tras las imágenes, todo el estadio guardó un minuto de silencio antes de romper en un largo aplauso dedicado al creador argentino.

Gaspi llorando tras su combate en La Velada V | Twitch

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando Ibai invitó al escenario a la madre y los hermanos de Gaspi. Visiblemente emocionada, su madre tomó la palabra para agradecer el cariño recibido desde el fallecimiento de su hijo y el apoyo mostrado por la comunidad durante estas semanas. El público respondió con una nueva ovación mientras el nombre de Gaspi resonaba en La Cartuja.

"Quería dejaros la bata de Gaspi que ponía: 'Dar y que no te den'. Y yo creo que es mejor dar y que te den todo este cariño, todo este amor hermoso que nos estáis dando a nosotros", pronunció entre lágrimas su madre.

Durante el homenaje, Ibai recordó la huella que dejó el creador argentino tanto en el evento como entre quienes trabajaron con él, destacando que Gaspi fue una persona muy querida dentro y fuera de las cámaras.

El recuerdo a Gaspi no se limitó al homenaje sobre el ring ya que durante el espectáculo, los guantes que utilizó en La Velada del Año 5 permanecieron expuestos sobre la mesa de comentaristas.