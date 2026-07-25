Fabiana Sevillano se derrumba tras perder su combate contra La Parce

La Velada del Año VI arrancó con uno de los enfrentamientos más esperados en el que la influencer y tiktoker sevillana Fabiana Sevillano no logró superar a la colombiana La Parce, quien se acabó llevando la victoria a los puntos tras un intenso combate en el cuadrilátero.

La expectación era máxima desde semanas antes del evento, y la puesta en escena de la pugilista local estuvo a la altura del escenario. Fabiana hizo su entrada al ring rindiendo un claro homenaje a sus raíces: ataviada con un atuendo de inspiración mariana —con guiños a la Semana Santa hispalense— y arropada por los acordes de la marcha El Galileo, interpretada en directo por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

Sin embargo, el fapoyo de la afición no bastó para decantar la balanza ante los jueces. Nada más escucharse el veredicto a favor de La Parce, la sevillana se derrumbó y entre lágrimas y visiblemente afectada, sacó fuerzas para dirigirse a los miles de espectadores que abarrotaban el recinto:

"Quiero dar las gracias a todos. A todas las personas que han venido, que sepan que lo he dado todo de mí, que lo he intentado", expresaba entre sollozos, arropada por el aplauso unánime del estadio.

Tras la frustración inicial, Fabiana quiso poner en valor el camino recorrido durante la preparación física y mental previa a la cita, dedicando unas emotivas palabras a su entorno más cercano y a su equipo técnico:

"Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y sobre todo a Javier Pardo, mi entrenador, que ha sido mi padre durante estos meses; y a Jennifer Miranda, que ha sido para mí como una madre. Esta era la Velada que yo siempre hubiese soñado y me da igual haber perdido".

A pesar del trago amargo que supone caer derrotada ante tu propia afición, la creadora de contenido terminó encontrando consuelo en el calor y el refugio que le brindó su gente en una noche tan señalada.

"El hecho de que fuera en mi ciudad me causaba presión, pero ahora comprendo que, si tenía que perder en algún sitio, tenía que ser en Sevilla. Aquí tengo a mi familia, a mis amigos y a la gente que sé que me quiere y me apoya. No iba a haber otra ciudad en el mundo que me diera tanto cariño como me habéis dado vosotros. Así que yo me llevo esto... y me da igual el cinturón. Muchas gracias, de verdad", concluyó antes de abandonar el ring.