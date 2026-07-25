Pesaje de La Velada del Año 6: de la pelea más desigual a la casi cancelación del combate entre Roro y Rivers

La cuenta atrás para La Velada del Año 6 ya ha comenzado. A menos de 24 horas del gran evento organizado por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja (Sevilla), los 20 participantes se sometieron este viernes 24 de julio al tradicional pesaje. Un acto que volvió a convertirse en todo un espectáculo con miles de espectadores siguiéndolo en directo, intensos cara a cara y alguna que otra sorpresa sobre la báscula.

En términos generales, todos los combatientes cumplieron con los límites establecidos para sus respectivos enfrentamientos, aunque algunos duelos dejaron diferencias de peso llamativas, especialmente el de Plex y Fernanfloo, mientras que otros ofrecieron una igualdad casi absoluta, como el esperado combate entre IlloJuan y TheGrefg.

Precisamente, uno de los momentos más comentados del pesaje llegó en el turno de Plex y Fernanfloo. Aunque el combate estaba planteado alrededor de los 76 kilos, el creador español marcó 81,5 kilos, mientras que el salvadoreño llegó a 73,4 kilos, una diferencia superior a los ocho kilos, la que más de la noche.

También llamó la atención el caso de Kidd Keo, que registró 65,7 kilos, muy por debajo de los 71,4 kilos de Lit Killah, mientras que el duelo entre Edu Aguirre y Gastón Edul terminó con casi dos kilos y medio de diferencia: 71,3 kilos y 73,8 kilos respectivamente.

Por el contrario, los demás enfrentamientos dejaron una igualdad prácticamente absoluta. Clersss y Natalia MX clavaron exactamente 55,4 kilos, mientras que Marta Díaz y Tatiana Kaer compartieron peso con 56,4 kilos.

A Fabiana Sevillano (51,8 kilos) y La Parce (51,5 kilos) apenas les diferenciaron unos gramos, al igual que a Alondrissa (49,8 kilos) y Angie Velasco (49,3 kilos).

ViruZz y Gero Arias, quienes pelearán sin casco en el probablemente mejor combate a nivel técnico de la noche marcaron 77,3 y 76,9 kilos respectivamente.

El combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg también terminó completamente empatado, con ambos marcando 76,7 kilos, culminando meses de preparación física en los que el malagueño llegó a perder alrededor de 16 kilos para llegar en condiciones óptimas al evento.

Pero una de las mayores polémicas fue en el turno de RoRo y Rivers, aunque no fue por el peso, ya que ambas clavaron los 50,6 kilos, sino por el casco protector que iba a utilizar RoRo.

Durante unos minutos, el combate entre la española y la mexicana llegó a estar seriamente en duda e incluso ambas partes hablaron de la posibilidad de cancelarlo. Al parecer, RoRo tenía autorización médica para utilizar un casco especial con una estructura rígida que protegía la nariz, ya que hace un tiempo fue operada de esa zona. Sin embargo, el equipo de Rivers aseguró que nadie les había informado previamente de que su rival iba a competir con un modelo diferente al del resto de participantes.

Finalmente, tras varias conversaciones con Ibai y la organización, ambas creadoras llegaron a un acuerdo para mantener el combate, cambiando la zona rígida por acolchado y manteniendo únicamente la protección imprescindible.

Con el trámite del pesaje superado y todos los participantes aptos para competir, ya solo queda esperar al inicio de La Velada del Año 6 y disfrutar de los 10 combates, así como de un cartel musical de primer nivel.