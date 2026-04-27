Viruzz reconoce que tiene miedo de Gero Arias antes de La Velada del Año 6: "Está loco"

El camino hacia La Velada del Año 6 sigue acumulando declaraciones que alimentan el interés por sus combates. En esta ocasión, Viruzz, uno de los nombres más reconocibles del evento por su historial en el ring, ha dejado una reflexión poco habitual en él al hablar de su próximo rival, el argentino Gero Arias.

Durante su participación en un espacio previo dedicado a la competición, el creador de contenido analizó el enfrentamiento desde una perspectiva más reflexiva. En lugar de centrarse en el resultado o en el espectáculo, situó el combate como una prueba personal para medir su propio nivel dentro del boxeo. Según explicó, considera que este enfrentamiento le servirá para comprobar hasta qué punto puede seguir compitiendo al máximo nivel.

El aspecto que más destacó de su rival fue la disciplina. Viruzz describió a Gero Arias como un perfil distinto a los oponentes a los que se ha enfrentado en anteriores ediciones, subrayando su constancia en los entrenamientos. En su intervención, apuntó que mientras él puede permitirse momentos de descanso, percibe que su rival mantiene una rutina mucho más estricta, lo que introduce un factor de exigencia adicional.

Esa percepción ha derivado en una sensación poco frecuente en su trayectoria dentro de este tipo de eventos. Acostumbrado a partir como favorito en muchos de sus combates, el streamer reconoció que este cruce le genera una inquietud diferente, vinculada más al reto que representa que a la presión mediática.

El combate entre ambos se perfila como uno de los más seguidos de La Velada del Año 6, un evento que en los últimos años ha consolidado su formato de boxeo entre creadores de contenido como uno de los espectáculos digitales con mayor audiencia en directo. En ese contexto, las declaraciones de Viruzz introducen un matiz poco habitual en la narrativa previa: la del competidor experimentado que se enfrenta a una incertidumbre real dentro del ring.