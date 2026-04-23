Una estadounidense que vive en Sevilla flipa con lo que cuesta de vestirse de flamenca en la Feria de Abril: "Los mantoncillos son carísimos"

La Feria de Abril de Sevilla ha vuelto a convertir el Real en una ciudad efímera donde la tradición y el color lo inundan todo. Pero más allá de los sevillanos de cuna, cada año la festividad suma nuevos fieles que descubren por primera vez el ritual de los volantes y el albero.

En este 2026, la gran protagonista digital ha sido Sophie Gray, la creadora de contenido estadounidense detrás de @sophiegrayinspain, quien ha documentado con total honestidad lo que significa prepararse para su debut en la semana más grande de la capital hispalense.

El reto de los complementos: No todo es el traje

Para cualquier persona ajena a la cultura andaluza, vestirse de flamenca parece una tarea sencilla, pero Sophie pronto descubrió que el "kit" completo es una auténtica arquitectura de estilo. Uno de los puntos que más ha sorprendido a sus seguidores —y a ella misma— ha sido el factor económico. En sus redes, la influencer ha compartido la realidad del presupuesto detrás de un look impecable, poniendo el foco en un elemento que muchos pasan por alto: el mantoncillo.

"No sabía lo caros que son. Puedes llegar a gastar tanto en los mantoncillos como en los trajes", confesaba Sophie, asumiendo que la artesanía y el detalle de estas piezas son una inversión necesaria para no desentonar en el Real.

La noche del Pescaíto y los rebujitos

Tras superar todo el lio de compras y preparativos, la primera gran cita de la feria es, sin duda, la cena del Pescaíto. Es el momento en el que se enciende el "alumbrao" y las casetas abren oficialmente sus puertas.

Su vídeo contando cuántos rebujitos y cervezas se toma a lo largo de la noche no puede ser más desternillante y maravilloso.

Una guiri entre volantes

Finalmente, el momento más esperado llegó con la luz del día: Sophie Gray recorriendo el Real vestida de flamenca. A pesar de los retos logísticos, el alto coste de la indumentaria y la ardua tarea de encajar cada peineta y flor en su sitio, el resultado ha sido un flechazo absoluto con la moda tradicional.

La creadora de contenido se ha mostrado radiante en su primera feria vestida de flamenca. Esta claro que todo el mundo puede vivir y disfrutar la feria de abril sin necesidad de haber nacido en Sevilla y Sophie Gray es uno de los ejemplos.