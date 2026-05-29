Tim Payne, de ser el futbolista menos conocido del Mundial 2026 a convertirse en fenómeno viral en 24 horas: así ha pasado de 4.000 seguidores a más de un millón

Hasta hace apenas unos días, Tim Payne era un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía. Internacional con Nueva Zelanda y habitual en el Wellington Phoenix australiano, su nombre apenas aparecía en conversaciones futbolísticas internacionales pese a acumular más de 50 partidos con la selección de los All Whites.

Todo cambió cuando el creador de contenido Valen Scarsini publicó un vídeo proponiendo un reto colectivo a sus seguidores: convertir en protagonista del Mundial al jugador "menos conocido" del torneo. Tras revisar plantillas y perfiles de distintas selecciones clasificadas, el influencer eligió a Payne como símbolo de esa campaña espontánea.

La idea explotó rápidamente en TikTok, Instagram y X. Scarsini pidió a los usuarios que siguieran al jugador, comentaran sus publicaciones y compartieran vídeos alimentando "la leyenda" de Tim Payne. El efecto fue inmediato. En apenas un día, el futbolista pasó de tener 4.715 seguidores a superar los 677.000, una cifra que siguió creciendo durante las horas posteriores.

Al mismo tiempo, publicaciones antiguas del jugador comenzaron a recibir cientos de miles de me gusta y comentarios. Incluso su perfil de Wikipedia fue modificado temporalmente por usuarios que lo describían irónicamente como "uno de los mejores jugadores del mundo".

La reacción del propio Payne no tardó en llegar. En un mensaje enviado a Scarsini y compartido posteriormente en redes sociales, el futbolista reconocía estar completamente sorprendido por lo ocurrido. "Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales", comentó entre risas antes de agradecer el apoyo recibido. Poco después, incluso publicó un vídeo pronunciando algunas palabras en español para conectar con gran parte de los nuevos seguidores latinoamericanos.

La viralización también ha puesto el foco sobre Nueva Zelanda, una de las selecciones menos mediáticas del campeonato. El combinado oceánico participará en su tercer Mundial tras disputar las ediciones de 1982 y 2010. En Sudáfrica firmó un dato peculiar: fue el único equipo del torneo que terminó invicto, aunque quedó eliminado tras empatar sus tres partidos.

Ahora, mientras internet convierte a Tim Payne en meme, héroe improvisado y fenómeno global al mismo tiempo, el lateral neozelandés afronta el Mundial con una popularidad que probablemente nadie —ni siquiera él mismo— podía imaginar hace solo unos días.