Arranca el rodaje de Una choni muy legal, el nuevo formato de Flooxer

Atresmedia continúa su apuesta por la innovación y ya trabaja en su segunda serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer. Tras el gran éxito de ‘Una novia por Navidad’, Flooxer ya rueda ‘Una choni muy legal’, una microcomedia en vertical que aborda los estereotipos, los prejuicios y el clasismo social desde el humor.

Diseñada para ser consumido en vertical, ‘Una choni muy legal’ cuenta con 50 capítulos, con una duración de 1 a 3 minutos que la hacen perfectas para hacer un maratón de varios episodios.

Candela Pradas protagoniza esta nueva serie vertical en la que interpreta a Vanesa, una abogada choni en paro que fingirá ser una pija para poder entrar en un gran despacho de abogados. Completan el reparto Sofía Surferss, Paula Cariátydes, Cástor Iglesias, Paco Churruca y Álvaro Jurado.

‘Una choni muy legal’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Galdo Media, que también podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de atresplayer. El rodaje ha comenzado esta semana bajo la dirección de Fran Moreta (‘Sueños de Libertad’) y cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Galdo.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptádonse a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

Así es 'Una choni muy legal'

Vanesa no consigue trabajo de abogada por su look de Choni. Cuando ya se va a dar por vencida, su hermana Lorena le cuenta que está embarazada. Ante este inconveniente, traman un plan juntas: convertir a Vanesa en Victoria Eugenia, la “ultimate pija”, para que pueda entrar en un bufete de pijos.

Con blazer y sin rabillo de ojo, vivirá una pantomima que se pondrá a prueba cuando conozca a Rodrígo, un jefe chapado a la antigua; Álvaro, su rival en el bufete y a Borja, un gay en el armario que la vigilará muy de cerca.

Vanesa deberá demostrar sus capacidades mientras intenta controlar su chonismo para no delatarse. ¿Podrá integrarse en un ambiente de pijos o acabará saliendo la choni que lleva dentro? Además, deberá llevar el gran caso de Rebeca: una choni encarcelada injustamente.