Critican a Manu Rivas tras difundirse unas imágenes de la basura que dejó en el cine después de ver una película

Parece que Manu Rivas es incapaz de librarse de las críticas durante las últimas semanas. La nueva polémica comenzó con un vídeo aparentemente cotidiano. El influencer compartió en TikTok una salida al cine junto a varios acompañantes, mostrando algunos momentos previos a la película mientras disfrutaban de palomitas, refrescos y comida comprada dentro del recinto. La publicación no generó inicialmente ninguna reacción fuera de lo habitual.

Horas más tarde, otro usuario de TikTok difundió un segundo vídeo grabado dentro de la misma sala tras terminar la sesión. En las imágenes podían verse varios asientos llenos de envases vacíos, bolsas de comida, vasos de refresco y restos de basura que, según afirmaba el autor de la publicación, pertenecían al grupo del influencer.

El contenido comenzó a viralizarse rápidamente y acumuló miles de comentarios criticando la actitud mostrada en el vídeo. Muchos usuarios señalaron que, aunque los cines cuentan con personal de limpieza, recoger los propios residuos forma parte de unas normas básicas de convivencia y respeto hacia los trabajadores del recinto.

La discusión también derivó hacia el impacto que tiene este tipo de comportamientos cuando quienes los protagonizan son figuras con millones de seguidores. Algunos usuarios criticaron que determinados influencers normalicen conductas poco cívicas al mostrarlas en redes sociales sin aparente preocupación. Otros, sin embargo, consideraron desproporcionada la magnitud de la polémica y recordaron que este tipo de situaciones ocurren habitualmente en muchas salas de cine.

El episodio ha servido además para recuperar un debate recurrente sobre la relación entre las redes sociales y la vigilancia constante de la vida pública de los creadores de contenido. Hoy cualquier gesto cotidiano puede ser grabado por terceros y difundido masivamente en cuestión de minutos, especialmente cuando afecta a personas conocidas en internet.

Más allá de la discusión concreta sobre recoger o no la basura, gran parte de los comentarios giraron alrededor de la educación en espacios compartidos. En muchos cines existen papeleras a la salida de las salas precisamente para facilitar que los espectadores depositen allí los residuos antes de abandonar el recinto. Por el momento, Manu Rivas no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica surgida a raíz de las imágenes compartidas en TikTok.