Auronplay se rinde al fenómeno Bad Bunny tras ver su concierto en Barcelona y habla de su peluca

Bad Bunny volvió a demostrar en Barcelona el alcance masivo de su gira mundial con dos conciertos multitudinarios en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Las actuaciones formaron parte de Debí Tirar Más Fotos World Tour, una gira que está recorriendo algunos de los principales estadios internacionales y que también desembarcará próximamente en Madrid con varias fechas consecutivas.

Entre los asistentes a uno de los conciertos estuvo el streamer Auronplay que acudió con peluca. El creador de contenido, una de las figuras más seguidas del panorama hispanohablante en Twitch y YouTube, habló días después sobre la experiencia durante una retransmisión en directo. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular por redes sociales debido al tono sorprendido y elogioso con el que describió el espectáculo en stream donde además se sincero sobre la peluca de Amazon que llevó al concierto.

"Yo no soy el más fan de Bad Bunny", reconoció en primer lugar. El streamer explicó que conocía parte del repertorio, aunque admitió que no se sabía muchas letras. Aun así, aseguró haber quedado impresionado por el montaje y por la capacidad del artista para transformar el ambiente del estadio. "Las cosas como son, qué pedazo de show hace este señor", comentó.

A lo largo de su intervención, Auron insistió en que el concierto iba más allá de una actuación musical convencional. "Este tío no hace conciertos, convierte estadios en fiestas", afirmó, describiendo un ambiente marcado por la celebración colectiva, el baile y la interacción constante del público con el espectáculo.

El streamer también reflexionó sobre la evolución de la figura pública de Bad Bunny. Recordó que en sus primeros años de popularidad muchos usuarios de internet trataban al cantante como un fenómeno pasajero o incluso como un meme. Sin embargo, señaló que el puertorriqueño se ha consolidado con el tiempo como uno de los artistas más importantes del panorama global.

"Es curioso su caso", dijo durante el directo. "A día de hoy es uno de los mayores artistas del mundo". Auron terminó destacando la magnitud de la gira española del cantante y el impacto de sus próximos conciertos en Madrid, donde Bad Bunny actuará varias noches consecutivas ante decenas de miles de personas.