Xokas responde a la oleada de hate por sus comentarios sobre la conquista de América

Xokas ha reaccionado públicamente a las críticas recibidas tras sus polémicas declaraciones sobre la conquista de América durante su participación en The Wild Project. Después de varios días de debate en redes sociales, el creador gallego respondió tanto a usuarios como a un historiador chileno y habló en directo sobre el impacto que ha tenido la polémica, incluyendo amenazas e insultos recibidos en Internet.

La controversia comenzó después de que Xokas afirmara en el podcast que España había "avanzado 1500 años" a los pueblos de América y describiera a gran parte de las sociedades prehispánicas como "tribus" o pueblos "muy subdesarrollados". Las declaraciones generaron una fuerte reacción especialmente entre usuarios latinoamericanos, que criticaron tanto el tono como la visión histórica planteada por el streamer.

En mitad de la polémica, el creador respondió en redes sociales a un historiador chileno que había cuestionado sus comentarios. El mensaje, que posteriormente fue borrado, se viralizó rápidamente. "Es gracioso que me sueltes todos esos datos en español, colega. Deberías haberlo hecho en náhuatl", escribió Xokas, defendiendo que la colonización española dejó infraestructuras, universidades, hospitales y una lengua común en gran parte del continente.

En ese mismo texto también criticó lo que considera una visión exagerada de la llamada Leyenda Negra y aseguró que España actuó de forma diferente a otras potencias coloniales europeas. "Consiguió unión, el virreinato. Éramos uno", afirmó.

Más tarde, el streamer abordó nuevamente la situación durante un directo. Allí reconoció que entiende que muchas personas puedan sentirse molestas por sus palabras y pidió disculpas "si alguien se había ofendido". También insistió en que no pretendía generar división ni transmitir odio hacia Latinoamérica.

Durante el stream explicó además que llevaba días recibiendo mensajes extremadamente agresivos, incluyendo amenazas de muerte e insultos constantes en redes sociales. Aun así, defendió que las críticas forman parte de la exposición pública y que la gente "está en su derecho" de cuestionar sus opiniones.

El creador gallego también quiso dejar claro que no siente rechazo hacia los latinoamericanos y que gran parte de su comunidad procede precisamente de países de América Latina. Mientras tanto, la polémica continúa extendiéndose en redes sociales, donde clips del podcast y fragmentos de sus respuestas siguen acumulando miles y comentarios cruzados entre usuarios españoles y latinoamericanos.