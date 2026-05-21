Clers habla sobre la obsesión de Internet con las novias de Lamine Yamal

La conversación alrededor de la vida sentimental de Lamine Yamal continúa creciendo en redes sociales. Después de semanas de rumores, el futbolista y la influencer sevillana Inés García fueron vistos paseando de la mano durante unas vacaciones en Grecia, unas imágenes que terminaron de disparar las especulaciones sobre su relación.

Poco después, ambos volvieron a aparecer juntos en la fiesta de fin de curso organizada por el FC Barcelona, algo que muchos seguidores interpretaron ya como la confirmación definitiva del noviazgo.

En medio de toda esa atención mediática, Clers decidió pronunciarse a través de TikTok sobre el tipo de comentarios que suelen recibir las parejas del joven futbolista. Su vídeo, grabado en tono humorístico, se viralizó rápidamente y acumuló miles de reacciones en pocas horas.

"Vengo a aportar una prueba de que hay muchos hombres que odian a las mujeres porque son gays", comienza diciendo en el clip. A partir de ahí, la creadora compara la forma en que hombres y mujeres reaccionan a las noticias relacionadas con las novias de Lamine Yamal.

"Mira que a las chicas nos gusta el chisme, pero cuando vemos que Lamine Yamal tiene una novia nos da completamente igual", comenta. Después ironiza sobre algunos mensajes que aparecen habitualmente en redes sociales: "Los hombres salen diciendo: pero ella es del Madrid, debería ser yo el que va de la mano con él".

El vídeo ha sido especialmente aplaudido por usuarios que consideran que expone con humor el nivel de atención y hate que reciben las parejas del jugador cada vez que aparecen públicamente junto a él. Muchos comentarios destacan que las críticas suelen centrarse más en las chicas que acompañan al futbolista que en el propio Lamine.

La publicación también ha reactivado el debate sobre cómo las redes sociales convierten las relaciones sentimentales de figuras públicas muy jóvenes en objeto de vigilancia constante, memes y discusiones virales prácticamente inmediatas.