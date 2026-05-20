¿Rubius e Irina van a ser padres? Un comentario del streamer alimenta los rumores

El rumor de que Rubius e Irina van a ser padres ha recorrido las redes sociales durante las últimas horas. Todo ocurrió durante una retransmisión reciente en la que Rubius se encontraba interactuando con su chat con normalidad. En mitad del directo, el streamer miró el teléfono móvil, leyó un mensaje y cambió completamente de expresión. Visiblemente emocionado, interrumpió la conversación que mantenía con sus seguidores y lanzó varias frases que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales.

"No puedo contaros qué es y voy a dejar de hablar ya, pero si Dios quiere a lo mejor en unos meses os lo puedo contar", comentó durante el stream. Poco después añadió: "Chat, me tengo que ir, lo siento mucho. Es el mejor mensaje que me ha llegado en todo el año".

La reacción del creador de contenido no tardó en convertirse en tema de conversación en plataformas como X y TikTok. Muchos usuarios empezaron a especular con la posibilidad de que Irina estuviese embarazada y que el mensaje estuviera relacionado con la futura llegada de un hijo.

La teoría se expandió rápidamente debido al tono emocional con el que Rubius respondió al mensaje y al hecho de que hablara de poder contarlo "en unos meses", una expresión que varios seguidores relacionaron directamente con un embarazo.

Sin embargo, otros usuarios han intentado rebajar las especulaciones recordando que no existe ninguna confirmación oficial y que el mensaje podría estar relacionado con otros ámbitos de su vida personal o profesional. Algunos seguidores apuntan incluso a que podría tratarse de un nuevo proyecto, una colaboración importante o algún anuncio relacionado con su carrera.

Entre quienes dudan de la teoría del embarazo también circula otro argumento: consideran poco probable que una noticia de ese tipo llegara simplemente a través de un mensaje de WhatsApp y creen que, de ser cierto, Rubius habría reaccionado de una manera diferente. "Si fuera eso, habría dicho que es el mejor mensaje de toda su vida", comentaban algunos usuarios en redes. Por ahora, ni Rubius ni su pareja han hecho declaraciones sobre el tema.