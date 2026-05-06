Vegetta777 comparte imágenes de su despedida de soltero y todo el mundo nota una gran ausencia: ¿Por qué no está Rubius?

Vegetta777 ha mostrado en redes sociales varios momentos de su despedida de soltero, organizada junto a compañeros habituales de la serie Karmaland. El grupo se desplazó hasta Ámsterdam para celebrar el evento, en un viaje que ha sido documentado a través de fotografías y vídeos compartidos con su comunidad.

En las imágenes aparecen figuras conocidas del entorno del creador, como Staxx, Willyrex, Fargan, Luzu y Lolito. En una de las fotografías más comentadas, todos posan mostrando anillos personalizados que hacen referencia a Karmaland, mientras que en otras instantáneas se les ve compartiendo mesa en distintos restaurantes de la ciudad.

El ambiente distendido del viaje contrasta con una ausencia que no ha pasado desapercibida: la de Rubius. Su falta en la celebración ha generado especulación entre algunos seguidores, aunque el motivo no responde a ningún conflicto. Según contó el mismo en stream hace semanas, el creador ya tenía programado un viaje con su pareja, Irina, coincidiendo con esas fechas.

La despedida de soltero se enmarca en los preparativos de la boda de Vegetta777, un evento que ha despertado interés entre su comunidad tras años de discreción en torno a su vida personal. El creador ha mantenido tradicionalmente un perfil reservado en este ámbito, lo que ha contribuido a que cada detalle compartido genere una notable repercusión.

El viaje a Ámsterdam ha servido como punto de encuentro para varios de los integrantes más reconocibles de su entorno, en una cita que ha aunado la dimensión privada del evento con la exposición pública propia de este tipo de perfiles.