Los combates que no llegaron a celebrarse en La Velada del Año 6: Andoni vs Joan Pradells y un 2 contra 2 que habría sido histórico

La organización de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido impulsado por Ibai Llanos, anunció recientemente el cartel definitivo de combates para la edición que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. Sin embargo, el proceso de preparación del evento suele incluir numerosos cambios antes de que el listado final se haga público.

En los días posteriores a la presentación se ha sabido que varios enfrentamientos previstos inicialmente se cayeron en las últimas semanas. Dos de ellos han llamado especialmente la atención entre los seguidores del evento por el impacto que podrían haber tenido.

Uno de los combates que estuvo sobre la mesa fue un enfrentamiento entre Andoni y el culturista Joan Pradells. El propio Ibai explicó que la posibilidad llegó a plantearse seriamente durante la planificación de la velada. Según relató, la decisión final dependía en gran parte de la disponibilidad de Pradells.

Finalmente, el creador de contenido optó por no participar para continuar centrado en su carrera dentro del culturismo. De acuerdo con la explicación de Ibai, esta decisión fue comunicada en noviembre, cuando todavía se estaban cerrando los detalles del cartel definitivo.

El otro combate que ha salido a la luz en las últimas horas habría sido aún más inusual dentro del formato habitual del evento. Durante un directo, el streamer ,IlloJuan dejó entrever accidentalmente que se había planteado un enfrentamiento por equipos mixtos algo que nunca se ha visto en La Velada del Año.

Según esa información, el combate habría enfrentado a dos parejas de creadores: por un lado Juan Guarnizo y Natalia MX, y por otro Pablo Vera y Clers. El formato 2 contra 2 mixto habría supuesto una novedad absoluta dentro del evento y, según muchos seguidores, podría haberse convertido en uno de los momentos más comentados de la edición.

Aunque ninguno de estos enfrentamientos llegó a materializarse, las revelaciones posteriores muestran hasta qué punto el cartel del evento estuvo sujeto a cambios durante su preparación. A medida que se acerca la fecha de la velada, estas historias paralelas siguen alimentando el interés de los seguidores por lo que pudo haber sido y finalmente no ocurrió sobre el ring.