Críticas a Kanye West por los desorbitados precios de las entradas para su concierto en Madrid

El rapero y productor estadounidense Kanye West, también conocido artísticamente como Ye, ofrecerá este verano un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. La actuación, prevista para el 30 de julio, supondrá su regreso a los escenarios españoles tras cerca de veinte años sin actuar en el país.

La venta anticipada de entradas comenzó esta semana con una alta demanda por parte del público. Sin embargo, el anuncio de los precios generó rápidamente debate entre los seguidores del artista. Las localidades más económicas se sitúan en torno a los 190 euros en las gradas altas, mientras que las zonas intermedias y bajas alcanzan cifras superiores, con entradas VIP que superan los 400 euros.

La estructura de precios depende de la ubicación dentro del estadio. Según el plano difundido durante la preventa, las gradas del nivel superior, como hemos dicho, parten de 190 euros, el segundo nivel ronda los 225 euros y otras zonas del recinto se sitúan entre los 250 y los 295 euros. Las localidades VIP, por su parte, comienzan en torno a los 400 euros, sin contar gastos adicionales de gestión.

El precio ha provocado numerosas críticas en redes sociales, donde algunos seguidores han cuestionado si el coste es excesivo incluso tratándose de una figura de la relevancia de Ye. Varios fans han señalado que, con los gastos añadidos, las entradas más baratas superan los 200 euros, una cifra que consideran elevada para un concierto en un estadio.

Parte de la explicación reside en el tipo de espectáculo que prepara el artista. Las giras de Kanye West suelen incluir producciones visuales complejas, escenografías de gran escala y un despliegue técnico considerable, elementos que influyen en el precio final de las localidades.

A pesar de la polémica inicial, la demanda no se ha resentido de forma significativa. Las primeras tandas de entradas se agotaron rápidamente durante la preventa, lo que confirma el fuerte interés del público por ver en directo al músico estadounidense en su regreso a España.

El concierto en el Riyadh Air Metropolitano será, por el momento, la única fecha confirmada de Kanye West en el país dentro de su nueva gira europea, un detalle que también ha contribuido a aumentar la expectación entre los seguidores españoles.