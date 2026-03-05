El polémico Kanye West actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid

Ha saltado la sorpresa y Ye, el artista anteriormente conocido como Kanye West, vistará pronto en España. El próximo 30 de julio de 2026, el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid será el escenario de un concierto único que promete ser mucho más que una cita musical. Tras un periplo europeo que tocará también Países Bajos e Italia, el rapero aterriza en la capital en un momento de máxima tensión, intentando demostrar que su música sigue teniendo el poder de silenciar sus propios escándalos. Para quienes no quieran perderse el que probablemente sea el evento más polarizante del año, el proceso de entradas ya tiene hoja de ruta: el registro previo es obligatorio en la web oficial y la preventa arrancará el próximo 10 de marzo a las 10:00 h.

Este anuncio llega tras el año más oscuro en la carrera del estadounidense. Durante 2025, Ye se convirtió en la figura más "cancelada" del planeta tras una espiral de declaraciones antisemitas y el uso de simbología nazi que culminó en el lanzamiento del polémico tema “Heil Hitler”. Aquello no fue solo un suicidio comercial que le costó sus acuerdos con Adidas o Gap; fue un repudio social global que llevó incluso a la retirada temporal de su catálogo de las grandes plataformas de streaming. El estigma es tan profundo que ciudades como Marsella ya han alzado la voz, con autoridades locales declarando que el artista "no es bienvenido" en sus recintos por representar valores opuestos a la democracia.

A las puertas de cumplir 49 años, el artista parece haber iniciado una calculada estrategia de redención. A principios de este 2026, Ye rompió su silencio con una carta de disculpa pública, atribuyendo sus comportamientos erráticos a las crisis derivadas de su trastorno bipolar y asegurando estar en un proceso de rectificación personal. Este giro hacia la humildad —extraño en un perfil tan egocéntrico— busca recomponer puentes con antiguos colaboradores y, sobre todo, recuperar a una audiencia que se debate entre la admiración por su legado discográfico y el rechazo frontal a sus mensajes de odio.

¿Logrará Ye llenar el Metropolitano basándose en su indiscutible talento para la vanguardia sonora, o pesarán más la todas sus polémicas?