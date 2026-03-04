Rosalía se confiesa con Mariana Enríquez: de su mayor miedo en el mundo a cómo sería su hombre ideal

La cantante Rosalía participó en una entrevista conducida por la escritora Mariana Enríquez, una de las mayores referentes literarias de la catalana. El diálogo, grabado tras un encuentro en un bar de Buenos Aires y difundido posteriormente en Spotify, ha generado una oleada de reacciones por varias de sus respuestas.

Uno de los fragmentos más compartidos es aquel en el que Enríquez le pregunta por su mayor desgracia. Rosalía responde: "Creo que hoy en día la mayor tragedia sería perder a mi hermana. Perder a Pili. Sí. Pili es mi mejor amiga. Me lleva tres años.". La artista se refiere así a su hermana, a quien sitúa como figura central en su vida personal y creativa.

Otro momento que ha circulado masivamente es la respuesta a una pregunta aparentemente ligera: cuál es la característica que más le gusta en un hombre. Rosalía contesta sin dudar: "Que sea gay". La frase, pronunciada con naturalidad y tono irónico, ha sido interpretada por muchos usuarios como una muestra de humor y complicidad con la entrevistadora.

Más allá de estos titulares virales, la conversación abordó cuestiones relacionadas con el proceso creativo, la disciplina artística y la relación con el éxito. Ambas compartieron impresiones sobre la exposición pública y el modo en que la obra se transforma una vez que sale al mundo.

El encuentro entre la autora argentina y la artista catalana ha sorprendido por la química entre ambas y por el contraste de perfiles. La viralización de algunos cortes concretos demuestra, una vez más, cómo una entrevista cultural puede trascender su contexto original y convertirse en fenómeno.