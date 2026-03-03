Así será el escenario del esperado Lux Tour de Rosalía, la gira más ambiciosa de la catalana

El próximo 16 de marzo arranca la nueva gira de Rosalía, un recorrido internacional que acompañará la presentación en directo de su último álbum, LUX. Tras semanas de expectación, varias cuentas de fans han difundido el supuesto plano de los escenarios, revelando una estructura que se aleja del formato convencional.

Según esas imágenes, los conciertos se desarrollarán en dos espacios diferenciados. El principal estará situado en el fondo de los recintos, ocupando el lugar habitual, y adoptará forma de semicírculo. Frente a él se desplegará un segundo escenario en forma de cruz, conectado a modo de pasarela y ubicado en la parte delantera de la pista. Esta disposición permitiría a la artista alternar posiciones y acercarse al público en distintos momentos del show.

Hasta ahora, Rosalía solo ha interpretado en directo algunas piezas de LUX en actuaciones puntuales: Reliquia, La Perla —en dos ocasiones— y Berghain. En esas presentaciones destacó la presencia de músicos sobre el escenario, un elemento que podría adquirir aún más relevancia en la gira. Desde la cuenta @RosaliaUniverse apuntan a que el foro del escenario principal estaría destinado a albergar una orquesta o formación ampliada.

La reciente actuación en los BRIT Awards reforzó esa impresión. Allí, la cantante transformó el espacio en una rave de gran formato, acompañada por un amplio cuerpo de bailarines y por la participación especial de Björk, que regresaba a una gala de premios tras más de dos décadas.

A falta de confirmación oficial sobre los detalles técnicos, la filtración alimenta la idea de que el LUX TOUR será el proyecto escénico más ambicioso de Rosalía hasta la fecha, con un diseño pensado para combinar potencia visual, cercanía y protagonismo musical.