Olivia Dean domina los BRIT Awards 2026 y firma la noche más redonda de su carrera

Olivia Dean arrasó en los BRIT Awards al llevarse cuatro premios y ganar en todas las categorías en las que estaba nominada.

La cantante y compositora británica, de 26 años, se impuso en Mejor Artista, Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Artista Pop.

En la categoría de Canción del Año estaba nominada por partida doble: por su sencillo Man I Need y por Rein Me In, junto a Sam Fender, tema que finalmente resultó ganador.

Rompió a llorar al ser nombrada Artista del Año, su tercer galardón de la noche.

Al subir al escenario, agradeció a su equipo y a su banda, asegurando que "se necesita mucha gente para ser un buen artista". Con la voz entrecortada, añadió: "No sé qué más decir, gracias".

Fue una noche completamente diferente para Lily Allen, que no se llevó ningún premio.

Aunque dominó las listas el año pasado con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "West End Girl", no logró imponerse a Olivia en las categorías de Artista del Año, Álbum del Año y Mejor Artista Pop.

Noel Gallagher, de 58 años y nacido en Mánchester, recibió el premio a Compositor del Año tras reunirse con su hermano Liam Gallagher para la multitudinaria gira de reunión de Oasis.

Aunque Liam no estuvo presente, su hija Anaïs y su sobrino Lennon asistieron para apoyarlo.

"Tengo que agradecerle a mi hermano", dijo Noel antes de dirigirse al público: "Quiero agradecerles a ustedes, quienes han mantenido vivas estas canciones".

Sharon Osbourne subió al escenario para recoger el premio en nombre de su difunto esposo, Ozzy Osbourne, que recibió el Premio a la Trayectoria de los BRIT.

Otra de las grandes triunfadoras fue Lola Young. Tras ganar su primer Grammy, se alzó con el premio a Artista Revelación después de unos meses turbulentos.

La artista, de 25 años, se tomó un descanso de la música tras desmayarse en el escenario durante un concierto en Nueva York en septiembre. Canceló las fechas restantes de su gira para recuperarse, pero ya ha regresado y subió al escenario para recoger su premio.

El rapero británico Dave, de 27 años, ganó en la categoría de Hip Hop tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, "The Boy Who Played The Harp", a finales del año pasado.

El productor y DJ británico Fred Again, cuyo nombre real es Fred Gibson, junto a Skepta y PlaqueBoyMax, se llevaron el premio de Baile, mientras que Sam Fender triunfó en la categoría de Mejor Rock.

El artista y productor Mark Ronson, de 50 años y ganador de diez premios Grammy, recibió el Premio a la Contribución Destacada a la Música antes de actuar en la gala. SAULT ganó en R&B, Jacob Alon se llevó el premio de la Crítica y PinkPantheress fue reconocida como Productora del Año.

La banda estadounidense Geese ganó el premio a Mejor Grupo Internacional, mientras que Rosalía se alzó con el de Mejor Artista Internacional, imponiéndose a nombres como Taylor Swift, Bad Bunny y Lady Gaga.

La Canción Internacional del Año fue para Rosé y Bruno Mars por "APT", con Rosé presente en la ceremonia para recoger el galardón.

Wolf Alice recibió el premio al Grupo del Año tras el éxito de su cuarto álbum, "The Clearing".

"Queremos dedicar este premio a todas las personas que nos ayudaron en los primeros años de Wolf Alice", declaró su cantante, Ellie Rowsell.