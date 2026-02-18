Entrevista a 091

Hay una frase que se dice en el mundo de la música que es sinónimo de la mayor calidad: "esa es la típica banda que le gusta a tu artista favorito". Una definición perfectamente aplicable al grupo granadino 091, una de las formaciones más respetadas —y también más injustamente infravaloradas— del rock español.

El cuarteto formado por José Antonio García, José Ignacio Lapido, Jacinto Ríos y Tacho González lleva dando guerra desde los años 80. Ahora regresan tras siete años de silencio con Espejismo N°9, el noveno disco de su carrera.

Un álbum que reafirma a la banda granadina como leyenda del rock español: diez canciones de rock elegante y rotundo, escritas en presente, que miran al futuro sin renunciar a un legado imprescindible y en el que las letras de Lapido vuelven a brillar con una lucidez afilada.

Tuve la oportunidad de charlar con los cuatro miembros de la formación en su hotel de Madrid, un día antes de llenar La Riviera. Hablamos de este nuevo disco, de por qué Granada parece la ciudad con más talento musical por kilómetro cuadrado de España y de cómo fue coincidir con Joe Strummer en los años 80.

Espejismo N°9 llega en tiempos crispados, convulsos y llenos de odio, guerra y bulos ¿Qué responsabilidad tiene hoy una banda de rock ante este contexto?

José Ignacio Lapido: Las circunstancias sociales que rodean a una banda de rock son las mismas que rodean al común de la gente vaya nosotros no somos distintos a todo el mundo y evidentemente los discos y toda obra de creación está influida por esas circunstancias nosotros intentamos reflejar en nuestras canciones en cierta manera el mundo que nos toca vivir en el momento que nos toca grabar un disco no y como bien dices pues ese clima de odio de confrontación de no saber muy bien qué es lo real qué es la ficción dónde están los sueños dónde están las pesadillas todo eso se trasluce en las canciones de este disco que duda acabe.

El propio título del disco, Espejismo N°9, sugiere ilusión y engaño ¿Cuál es el gran espejismo de 2026?

Jacinto Ríos: Bueno el título hace referencia no solo al número nueve por el disco sino también un poco por cómo escribe José Ignacio no las letras de él siempre hablan de lo real lo soñado lo ficticio lo pensado no y al final nos estamos encontrando con que es un espejismo en muchos sentidos no un espejismo para nosotros ahora mismo ver que todavía estamos sacando disco o es un espejismo ver cómo como tú decías cómo la realidad cómo la actualidad llega a conectar con las letras que tenemos no

¿Cuáles han sido las principales inspiraciones musicales y literarias de este álbum?

Lapido: Mis canciones nacen digamos de una confluencia entre la realidad que me rodea y el mundo onírico que está ahí también aunque os suene muy de aquella manera el mundo onírico es importantísimo a la hora de la creación de las letras entonces de esa lucha entre lo real y lo soñado nacen muchas de las letras a veces las letras se utiliza la primera persona a veces se utiliza la tercera persona pero un poco para reflejar la dualidad del que canta a lo mejor no es el protagonista sino está contando una historia pero en tercera persona y otras veces en viceversa

En el caso de Ven vestida de nube pues es una de las canciones así como no sé más poética es que no me gusta llamarlo poético aunque realmente la letra de las canciones tiene un componente alto de poesía pero es un género en sí mismo escribir canciones es un género en sí mismo distinto al de escribir poesía la diferencia principal es que las canciones nacen para ser escuchadas y los poemas nacen para ser leídos y eso es una diferencia fundamental pero luego los componentes literarios pueden ser muy afines y muy comunes y esta canción pues es una especie de ensueño amoroso no sé el paisaje juega mucho en esta canción

¿Cuáles son esas calles concretas que os formaron como banda y como personas?

Tacho González: Pues mira nosotros somos de un barrio casi del mismo barrio José Antonio y yo somos del mismo barrio José nació muy cercano y nos juntábamos en un bar que no existe ya ahora que se llamaba el santa maría que era un sitio así que había mezcla de soldados y yonkis a partes iguales pero eso ya no existe pero lo que sí hay una referencia concreta a un sitio que hemos frecuentado mucho porque era nuestro bar que era el ruido rosa que estaba en la calle sol de ahí viene lo de mezclar ginebra y ruido en la calle sol eso era nuestro cuartel general donde llevamos nuestros discos y donde mucha gente en Granada ha podido descubrir música que era difícil de encontrar en ese momento no y esas son nuestras grandes referencias las que nos marcaron y luego Granada en sí nuestra ciudad.

Granada es probablemente la ciudad con más talento musical por metro cuadrado de España

José Antonio García: No sabemos exactamente a qué viene toda esa música que sale en la ciudad pero yo creo que es como un efecto rebote porque ya desde los años sesenta empezó a salir gente como Gelu, Li Morante, Los Ángeles, Miguel Ríos y entonces yo creo que nos hemos ido fijando uno en lo otro diciendo si esta gente es de Granada y está triunfando a nivel nacional incluso a nivel mundial si ellos pueden pues nosotros también podemos yo creo que eso no ha ocurrido porque hay grupos que han venido después que nosotros que han comentado eso que ellos han montado una banda porque concretamente los niños mutantes lo comentaban que porque de vernos a nosotros ellos querían hacer lo mismo que nosotros no.

Supongo la vibrante escena de bares y salas de conciertos tendrá algo que ver

Tacho: Yo creo que tiene mucho que ver que una ciudad estudiantil y entonces mucha gente ahora la universidad está más dispersa hay facultades en jaén en málaga en Almería pero hace tiempo no o sea estaba Sevilla o Granada. Granada era donde venía gente de Málaga de jaén de córdoba de Almería a estudiar gente joven salía mucho gente con inquietudes gente con mucho tiempo sobre todo cuando llegaban Granada tiene forma no solo de que hay universidades sino que los estudiantes allí salen mucho y hay mucha vida yo creo que eso puede ser una explicación

Grupos como Supersubmarina que siendo de Jaén también son de Granada

Tacho: Claro es que ocurre mucho hay mucha gente que Annie b sweet que ha estado viviendo en Granada no Supersubmarina los Lory Meyers son de Loja pero han acabado en Granada la propia Zahara que es de Úbeda creo pero también Granada sí

Incluso la parte más actual y urbana con gente como Lola Índigo, Dellafuente o Saiko

Tacho: Sí la verdad es que ahí no mezclamos mucho porque estamos en la parte rock indie así y luego es la parte que llaman música urbana aunque nosotros no somos muy de campo tampoco pues no nos mezclamos mucho yo me cruzo mucho con el cantante de la plazuela pero porque vive al lado de mi casa nos saludamos como vecino hola vecino buenos días ya

¿Cómo fue conocer y trabajar con Joe Strummer en los 80 en Granada?

Lapido: Bueno Joe Strummer antes de llegar a Granada para nosotros era una referencia nosotros finales de los setenta éramos muy seguidores del punk rock y de la new wave londinense y americana y teníamos a Joe Strummer y como a Paul Weller a Johnny Rotten a Joey Ramone a toda esta gente que eran los pioneros del punk rock los teníamos muy idealizados y con esos antecedentes de buena primera en el año ochenta y cuatro apareció Joe por Granada sorpresivamente no nos causó mucho asombro que apareciera en el bar donde íbamos nosotros un bar de la zona nocturna de Granada que se llamaba silbar estábamos allí porque José Antonio trabajaba allí poniendo copas en aquella época era nuestro inicio y apareció un tío que al principio no lo reconocimos más porque claro las luces de los garitos nocturnos tampoco es que te den muchas pistas apareció un guiri allí y luego nos fijamos y empezamos a hablar entre nosotros que se parece a Joe Strummer el de los Clash sí qué estás diciendo y qué va a hacer este tío aquí efectivamente al final era cierto y a partir de aquella noche que confraternizamos con él pues él estuvo una temporada allí él venía de Londres un poco exiliándose porque el último disco de los Clash sin los miembros originales no había tenido mucho éxito y se escapó un poco porque tenía amigos allí en Granada que había conocido en Londres en la etapa previa a los Clash y vino allí a refugiarse un poco y con nosotros hizo muy buenas migas y luego vino más veces hizo viajes intermitentes y en uno de ellos coincidió que estábamos grabando maquetas para lo que iba a ser nuestro segundo LP estuvo en el estudio con nosotros y la historia es conocida que se ofreció a producirnos le parecía que lo que hacíamos tenía no sé exactamente lo que le parecería.

Tacho: Yo creo que él venía ya un poco de vuelta y estaba un poco quemado y yo creo que veía en nosotros un poco lo que él era cuando empezaba y eso yo creo que por una parte le enternecía y por otra parte con lo quemado que venía pues le apetecía vivir un poco en ese ambiente o sea era como vivir de nuevo esos comienzos para que te hagas una idea de lo que era Joe para nosotros que te cuente José Antonio que fue a verlo fue a verlo a Madrid y se volvió.

José Antonio: Sí yo antes de conocerlo claro era superfan de los Clash y los admiraba mucho y vine a un concierto que dieron aquí en Madrid en el palacio de deportes y fue una aventura porque nos fuimos un amigo yo ángel doble y yo nos vinimos haciendo dedo y vimos a los Clash yo me quedé con la boca abierta durante tres días me quedé impactado por el bolo sería el ochenta porque todavía no estábamos nosotros juntos y la odisea fue cuando queríamos volver a Granada porque no teníamos dinero para volver y entonces un hermano de ángel que trabajaba aquí en Madrid nos dio dinero para el billete de vuelta pero fuimos tan listos que nos lo gastamos en camisetas y en pin y en cosas de los Clash y entonces dijimos nos volvemos otra vez haciendo dedo pero tardamos tres días en llegar a Granada tuvimos que dormir en una cabina de teléfono porque hicimos noche en fin fue una odisea pero después conocer a joe aquello fue ya lo más como que no te lo creías que alguien a quien admirabas tanto lo tuvieras delante

Tacho: De hecho tuvimos que llamarlo porque cuando apareció por el bar José Antonio era su hora del bocadillo y había salido a comerse un bocadillo y tuvimos que llamarlo para que certificara que era Joe Strummer como lo había visto en persona.

¿Qué nos podemos esperar del sonido de este disco?

Lapido: El reflejo de todas nuestras influencias es un crisol de influencias que luego nosotros destilamos con nuestra propia voz creativa y aunque unas canciones estén influenciadas por un palo y otras por otro creemos que tiene una unidad dada por nuestro estilo propio creado a lo largo de los años.

Lo que tiene este disco es que no hemos querido partir de donde lo dejamos han pasado seis años desde que grabamos nuestro último disco y mucho más desde que grabamos nuestro último disco de nuestra primera etapa en el noventa y seis cuando lo dejamos durante veinte años entonces yo creo que hay una forma de ser honesto artísticamente es hacer canciones en nuestro caso que reflejen nuestra etapa actual no irnos a buscar en la nostalgia motivo de inspiración ni trucos para seguir sonando a como sonábamos cuando teníamos muchos menos años creo que nosotros tenemos ahora la edad que nos ha llevado a hacer este tipo de canciones efectivamente las características primigenias de guitarra eléctrica eso no nos lo va a quitar nadie porque el rock es un género que tiene sus reglas muy claras pero aun así yo creo que hemos tenido una intención de sonar contemporáneo sonar a presente no a pasado