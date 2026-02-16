Luzu echa de menos el YouTube de antes: "Es triste que estos creadores no experimenten lo que nosotros experimentábamos"

El ecosistema de YouTube ha experimentado una transformación profunda desde sus primeros años, especialmente a medida que se profesionalizan los contenidos y aumentan las exigencias de visibilidad. En ese contexto, algunos creadores históricos han empezado a expresar cierta distancia respecto a las dinámicas actuales.

Uno de ellos es Luzu, referente temprano de la plataforma YouTube, que ha retomado recientemente el formato de serie documental con un recorrido por el Camino de Santiago. La propuesta, centrada en la experiencia personal y el viaje pausado, recuerda a sus antiguos vlogs y ha tenido una recepción positiva entre quienes seguían su etapa inicial.

En el último episodio, el creador dedicó unos minutos a reflexionar sobre la evolución del medio. "Hoy en día YouTube va más de hacer artimañas y agradar al algoritmo para que la gente se quede más en el vídeo", señaló. Según explicó, muchos contenidos actuales priorizan la optimización técnica frente al disfrute creativo.

Luzu añadió que "la gente que está haciendo estos vídeos no los disfruta: disfruta del éxito que consiguen haciendo estos vídeos", una afirmación que apunta a la creciente profesionalización del sector. Para el creador, esta lógica contrasta con los primeros años de la plataforma, cuando predominaba la espontaneidad.

También evocó esa etapa inicial al recordar que antes se subían vídeos "haciendo lo que te apetecía porque la gente estaba ahí por ti, sin guiones ni actuaciones ni clickbait ni miniaturas engañosas". Esa percepción conecta con un debate recurrente sobre la autenticidad en la creación digital.

La reflexión ha sido bien recibida por buena parte de su audiencia, que ha interpretado el regreso a formatos más personales como un intento de recuperar el espíritu original de la plataforma, aunque el propio creador reconoce que el contexto actual es muy distinto al de aquellos primeros años.