¿Plex abandona la Kings League por la puerta de atrás? Skull FC hace un movimiento inesperado y los rumores se disparan

La Kings League, el proyecto deportivo impulsado por creadores de contenido y figuras mediáticas, ha vivido desde su nacimiento un equilibrio inestable entre espectáculo digital y competición deportiva. El modelo combina partidos de fútbol siete con retransmisiones en streaming, interacción con la audiencia y una presencia constante en redes sociales.

En ese contexto, Skull FC surgió como uno de los equipos más mediáticos. Su presidencia compartida entre Plex y el ex futbolista Marcelo generó atención desde el inicio, aunque algunos seguidores detectaron pronto cierta distancia del creador de contenido respecto al día a día deportivo.

La reciente desaparición del nombre de Plex de la biografía oficial del club en Instagram ha intensificado las especulaciones. Sin confirmación formal por parte del equipo o del propio influencer, la hipótesis más repetida es que no continuará como presidente la próxima temporada, apenas después de un split competitivo.

La situación coincide con una etapa de tensión en la liga. Por ejemplo, en la últimas horas hemos vivido un fuerte encontronazo entre Perxitaa y DjMaRiiO. Por otro lado, Gerard Romero dejó caer hace unos días que se va a desvincular de la liga.

Otro que ha cargado contra la Kings League hace poco ha sido Javi Buyer, quien ha reavivado discusiones sobre el modelo competitivo, la estabilidad de las plantillas y la implicación real de ciertos presidentes.

Por ahora no hay anuncio oficial sobre el futuro de Plex en Skull FC. Sin embargo, el movimiento en redes y el clima general de la competición apuntan a una fase de reajustes. La Kings League encara así una nueva etapa en la que el equilibrio entre entretenimiento, identidad digital y resultados deportivos vuelve a ponerse a prueba.