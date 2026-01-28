Plex se compra el coche de sus sueños y lanza un reto a otros creadores para competir en circuito

Plex ha dado a conocer su nuevo coche a través de su último vídeo en YouTube, donde lo definió como "el coche de mis sueños". Se trata de un Porsche 911 GT3 RS, una de las versiones más radicales del deportivo alemán, orientada de forma específica a la conducción en circuito y al rendimiento extremo más que al confort o al uso urbano.

El GT3 RS es una evolución del clásico 911, equipada con un motor atmosférico de seis cilindros bóxer que supera los 500 caballos de potencia. Destaca por su aerodinámica avanzada, con un gran alerón trasero fijo, tomas de aire sobredimensionadas y elementos activos diseñados para maximizar la carga aerodinámica. A ello se suma una reducción de peso mediante el uso de fibra de carbono y otros materiales ligeros, así como una puesta a punto del chasis pensada para ofrecer precisión y estabilidad a altas velocidades.

Durante su presentación, Plex dejó claro que el vehículo no está destinado a circular habitualmente por la calle. "Este coche no lo he comprado para ir con él por la calle. Me lo he comprado para meterlo en circuito", afirmó. El creador explicó que su objetivo es utilizarlo en entornos controlados y aprovechar sus capacidades técnicas, alejándose del enfoque estético o exhibicionista que a menudo acompaña a este tipo de adquisiciones.

En ese contexto, Plex lanzó una invitación abierta a otros creadores de contenido interesados en el mundo del motor. "Si hay algún creador que quiera correr contra mí en un circuito, que me escriba", señaló, planteando la posibilidad de grabar contenido conjunto en pistas profesionales. La propuesta apunta a colaboraciones centradas en la conducción deportiva y la experiencia en circuito, más que en competiciones informales en vías abiertas.

El anuncio ha generado expectación entre seguidores y compañeros de profesión, en un momento en el que los contenidos relacionados con coches de altas prestaciones y experiencias en circuito ganan peso en las plataformas. La iniciativa de Plex se suma así a una tendencia creciente entre creadores que buscan diversificar formatos y explorar producciones más técnicas y especializadas.