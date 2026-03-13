Nil Ojeda cuestiona el "formato MrBeast" en YouTube: "Es pasajero, la gente no te está conociendo a ti"

El creador de contenido Nil Ojeda participó recientemente en una ponencia para Esic University con el streamer y empresario Anas Andaloussi en la que ambos analizaron las diferencias entre las plataformas YouTube y Twitch, así como la influencia que han tenido ciertos estilos de vídeo en los últimos años.

Durante el diálogo apareció uno de los temas más repetidos en la actualidad dentro del ecosistema de creadores: el llamado "formato MrBeast", una fórmula popularizada por el youtuber estadounidense MrBeast, caracterizada por grandes retos, presupuestos elevados y una estructura pensada para captar la atención del espectador desde el primer segundo.

Nil Ojeda defendió que este tipo de contenido puede tener un recorrido limitado. "El tipo de formato de MrBeast es pasajero. Ya ha pasado en YouTube antes, que un tipo de formato ha estado de moda y luego ha pasado", afirmó durante la conversación.

Según explicó, muchos creadores que están empezando pueden sentirse tentados a replicar ese estilo de vídeo con la esperanza de lograr un crecimiento rápido en visualizaciones. Sin embargo, considera que ese camino no siempre favorece la construcción de una identidad propia dentro de la plataforma.

"A lo mejor un creador que está empezando replica ese formato y consigue 100.000 visitas, pero la gente no te está conociendo a ti", señaló. En su opinión, el objetivo a largo plazo debería ser generar una relación con el público que vaya más allá de un vídeo concreto.

En ese sentido, el creador destacó que la fidelidad de la audiencia depende en gran medida de la conexión personal que se construya con ella. "La intención debería ser poder hacer lazos con tu audiencia, pero con estos vídeos no los haces. Mañana verás un vídeo parecido de otro creador y te dará igual", explicó.

Durante la charla también se abordó el papel de Twitch como espacio para desarrollar comunidades más estables. Para Nil Ojeda, la naturaleza de los directos facilita que los espectadores conozcan mejor al creador con el paso del tiempo.

No obstante, reconoció que ese proceso suele ser más lento que en otras plataformas. "En Twitch vas construyendo una comunidad poco a poco. La única putada de Twitch es que no puedes acortar el camino", concluyó.