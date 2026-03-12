Mujerdebuenapasta explica por qué no aceptó el combate contra Marta Díaz en La Velada del Año 6

La sexta edición de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, sigue generando conversaciones en redes sociales días después de la presentación oficial de sus combates. Uno de los momentos más comentados del anuncio tuvo que ver con una revelación inesperada de la influencer Marta Díaz.

Durante el evento de presentación, Marta Díaz explicó que su combate inicial no iba a ser contra Tatiana Kaer, rival con la que finalmente se enfrentará, sino contra la tiktoker Mujerdebuenapasta. Sus palabras provocaron sorpresa entre los seguidores de la velada y generaron debate sobre qué había ocurrido para que ese enfrentamiento no llegara a formalizarse.

Ahora ha sido la propia Mujerdebuenapasta quien ha ofrecido su versión de los hechos. La creadora de contenido explicó lo sucedido a través de un mensaje compartido en su comunidad de WhatsApp, donde detalló cómo se desarrollaron las conversaciones con la organización.

Según relató, cuando recibió la propuesta para participar en el evento aceptó sin dudarlo. En ese primer momento, incluso llegó a sugerir a una posible rival. "Me preguntaron contra quién quería pelear y dije que contra Tatiana Kaer, porque sabía que Tatiana y yo íbamos a dar muy buen combate", explicó.

Sin embargo, esa posibilidad no terminó de concretarse. Posteriormente, la organización le propuso enfrentarse a Marta Díaz, una opción que finalmente decidió rechazar. La tiktoker explicó que prefería participar en un combate con un contexto más claro para ella. "Yo a Marta no la conozco de nada y si voy a combatir quiero que sea en un combate con sentido y en el que yo pueda darlo todo", señaló.

Además, la influencer mencionó que hubo desacuerdos relacionados con el peso del combate. En ese momento, según explicó, pesaba alrededor de 63 kilos. "Me pedía que bajase seis kilos porque ella no quería subir ni un kilo", afirmó, añadiendo que en este tipo de situaciones ambas partes suelen tener que ceder.

Finalmente, el enfrentamiento nunca llegó a firmarse. Mujerdebuenapasta aseguró que no llegó a firmar el contrato porque nunca tuvo claro aceptar ese combate en esas condiciones, lo que terminó llevando a la organización a reorganizar el cartel de La Velada del Año.