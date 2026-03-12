Dani Martín y Viva Suecia encabezan las primeras confirmaciones del Festival Jardín de las Delicias 2026

Dani Martín, Viva Suecia, Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio son las primeras confirmaciones de la nueva edición del festival El Jardín de las Delicias. La séptima entrega del festival se celebrará los días 18 y 19 de septiembre de 2026 en el recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid. El evento cuenta con el respaldo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, y con el patrocinio de Endesa.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será Dani Martín, que volverá a Madrid después de convertirse en el primer artista en realizar una residencia de diez noches en el Movistar Arena y llenar grandes recintos por todo el país. Su paso por el Escenario Endesa del Jardín de las Delicias promete ser uno de los momentos más especiales de esta edición, con un repertorio que reúne canciones convertidas ya en la banda sonora de toda una generación.

Otro de los platos fuertes de la séptima edición del Jardín de las Delicias será Viva Suecia, una de las bandas más aclamadas del panorama nacional y con uno de los públicos más fieles de la escena actual. Los murcianos llegan al festival después de arrasar este mismo fin de semana en el Movistar Arena, reafirmando el gran momento que vive el grupo.

Además de ellos, Sexy Zebras traerán su habitual descarga de energía para convertir el recinto en una auténtica selva de guitarras. También regresarán artistas que ya forman parte de la historia del festival, como Marlon, que llegarán con nuevo disco bajo el brazo, previsto para abril.

Junto a ellos volverán a brillar en el Jardín de las Delicias Marlena, uno de los proyectos más queridos por el público del festival, y se suma Inazio, que aterriza en esta edición tras conquistar al público en su reciente visita a México.

El Jardín de las Delicias seguirá creciendo con algunos de los nombres más intensos del directo nacional gracias al apoyo de patrocinadores como Endesa, que sumará este 2026 su quinto año de colaboración con el festival. A las medidas ya habituales de sostenibilidad, la energética suma además un artista al cartel del Jardín de las Delicias, aportando al ganador de su concurso de talento musical emergente Endesa Play.

Los abonos para los dos días ya están disponibles en jardindeliciasfestival.com.