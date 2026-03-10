Aitana y Lola Índigo acuden al Teatro Victoria para apoyar a Plex e IlloJuan en la presentación de La Velada del Año 6

Ibai Llanos presentó esta semana el cartel completo de La Velada del Año 6 en el Teatro Victoria, un acto en el que se dieron a conocer los combates del evento de boxeo entre creadores de contenido que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

Durante el evento, los focos se centraron principalmente en los participantes que subirán al ring. Sin embargo, entre el público también se encontraban algunas figuras conocidas del panorama musical. En varias imágenes del teatro se pudo ver a las cantantes Aitana y Lola Índigo, que asistieron para acompañar a sus respectivas parejas.

La presencia de ambas artistas no pasó desapercibida para los seguidores del evento. Aitana acudió para apoyar a Plex, que volverá a subirse al ring tras haber participado en una edición anterior del evento. En esta ocasión, el youtuber se enfrentará al salvadoreño Fernanfloo, en uno de los combates que más expectación ha generado entre los fans.

Por su parte, Lola Índigo estuvo presente para acompañar al streamer IlloJuan, que debutará en el ring en esta edición. El creador de contenido protagonizará uno de los combates estelares de la velada al enfrentarse a TheGrefg, uno de los nombres más reconocidos del streaming en español.

La asistencia de ambas cantantes ha despertado también especulaciones sobre su posible participación artística en el evento. En ediciones anteriores de La Velada del Año, el espectáculo ha combinado combates de boxeo con actuaciones musicales en directo de artistas conocidos.

Aunque la organización todavía no ha anunciado qué músicos formarán parte del cartel de actuaciones de La Velada del Año 6, algunos seguidores consideran posible que Aitana o Lola Índigo vuelvan a actuar en el evento. Ambas artistas ya han participado en ediciones anteriores, por lo que su presencia en el Teatro Victoria ha alimentado los rumores.

Por ahora, la lista de artistas invitados sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, los participantes del evento inician varios meses de preparación antes de subirse al ring en julio.