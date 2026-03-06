Harry Styles apaga la radiofórmula: electrónica, sintetizadores y su sonido más arriesgado

Harry Styles ha vuelto tras cuatro años de silencio y lo ha hecho con un disco radicalmente diferente. El cantante británico no quiso darse prisa tras el impacto masivo de Harry's House en 2022; prefirió tomarse su tiempo, alejarse del foco y reflexionar con calma antes de dar sus siguientes pasos en la música.

Ahora regresa de la mano de sus productores de confianza, Kid Harpoon y Tyler Johnson, pero con un trabajo en el que explora sonidos mucho más alejados del pop mainstream al que nos tenía acostumbrados. En una entrevista reciente, Harry confesó que reconectó con la música y las ganas de crear algo nuevo durante un concierto en Madrid, en el festival Kalorama, mientras veía actuar a LCD Soundsystem.

Esa influencia de los neoyorquinos es evidente en todo el metraje. Nos encontramos con numerosos momentos de synthpop y texturas electrónicas que van desde la hipnótica Apperture hasta cortes como Pop, que recuerdan incluso a la elegancia de Moderat. Un detalle fundamental en este nuevo sonido es la colaboración de Ellie Roswell (Wolf Alice); sus coros elevan la atmósfera de temas como la mencionada Apperture, Taste Back o la experimental Season 2 Weight Loss, dándole al conjunto un barniz indie muy sofisticado.

Es cierto que hay canciones algo más convencionales, como la directa American Girls o la etérea balada Coming Up Roses con toda una orquesta detrás, pero todo el álbum está bañado por un velo de pop electrónico, sintetizadores analógicos y matices sonoros que te hacen preguntarte si estamos ante un heredero de New Order, de los propios LCD Soundsystem o una mezcla de ambos mundos.

Aunque las críticas están siendo muy favorables, queda por ver si el éxito en las listas será tan apabullante como en sus anteriores entregas. Apperture debutó en el número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, pero ha perdido fuerza rápidamente; no parece que vaya a convertirse en un fenómeno masivo al nivel de Watermelon Sugar o As It Was.

Sin embargo, da la sensación de que Harry Styles ha sacado exactamente el disco que quería. Parece que ya no le interesa jugar al juego de las cifras ni de arrasar en los rankings a cualquier precio. Se ha arriesgado con un sonido donde destacan más los momentos de "Disco Occasionally" que los "Kiss all the time".

Curiosamente, mi favorita de momento es la que cierra el álbum: Carla's Song. Tiene un ritmo pegadizo y unos sintetizadores y pianitos ochenteros que crean una atmósfera en la que dan ganas de quedarse a vivir.

Veremos si el disco sigue creciendo y alcanza el éxito de los trabajos anteriores o se queda en algo más pequeño, para fans y no tan mainstream.