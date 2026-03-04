Hailey Bieber revela que su embarazo con Jack fue una sorpresa por este importante motivo

Hailey Bieber ha hablado con total sinceridad sobre su embarazo y ha confesado que la llegada de su hijo, Jack, fue toda una sorpresa después de que los médicos le advirtieran de posibles dificultades para concebir.

La fundadora de Rhode explicó en el podcast "She MD" que padece un tabique uterino, una condición que su doctora, Thaïs Aliabadi, quería revisar antes de que intentara quedarse embarazada. "Tenía un tabique uterino y la doctora insistía en que debíamos controlarlo antes de buscar el embarazo porque podía convertirse en un problema", relató.

Según contó, los especialistas le habían adelantado que probablemente necesitaría una "pequeña cirugía" antes de plantearse formar una familia con su marido, Justin Bieber. Sin embargo, los planes cambiaron antes de lo previsto. "Pensé que no era algo inmediato y que ya lo haríamos cuando llegara el momento. Y, de repente, como por arte de magia, me quedé embarazada. Fue una sorpresa", explicó.

La propia Aliabadi recordó el momento en que Hailey le dio la noticia. "Me dijo: '¡Estoy embarazada!'. Y yo le respondí: '¡No!'", contó entre risas, reconociendo que su preocupación se debía a los riesgos asociados a un tabique uterino moderado: un mayor porcentaje de aborto espontáneo —entre el 25 % y el 40 %— y un incremento en la probabilidad de parto prematuro, estimado entre el 10 % y el 20 %.

Tal y como explica la Cleveland Clinic, un tabique uterino es una malformación congénita en la que el útero se divide en dos cavidades en lugar de presentar un único espacio hueco.

Aun así, la modelo mantuvo siempre una actitud optimista. "Mientras le explicaba los riesgos, me miró y me dijo: 'Creo que todo va a salir bien'. Y yo le contesté: 'Yo también lo creo'", recordó la doctora.

Durante la gestación, el propio cuerpo de Hailey ayudó a que todo evolucionara favorablemente. Según explicó, a medida que el bebé crecía, el tabique comenzó a expandirse. "Por suerte, todo se fue abriendo y haciendo lo que tenía que hacer", señaló.

La pareja anunció que esperaba su primer hijo en mayo de 2024 con unas imágenes de su ceremonia de renovación de votos. En ellas, Hailey lucía un vestido blanco de encaje de Saint Laurent en una colina de Hawái, mostrando su embarazo por primera vez.

En agosto de ese mismo año, dieron la bienvenida a su hijo. Desde entonces, ambos han optado por proteger su intimidad y evitar mostrar el rostro del pequeño en redes sociales, aunque sí comparten pequeños momentos de su nueva vida como padres.