RickyEdit confirma su ruptura con Amanda: "Tenemos visiones distintas de la felicidad y el amor"

El youtuber RickyEdit comunicó este fin de semana que ha puesto fin a su relación con Amanda, quien ha sido su pareja durante los últimos años. Lo hizo mediante un texto compartido en sus stories, en el que abordó directamente la situación y trató de zanjar posibles rumores.

"Esto es una mierda, pero si fui adulto para hacer pública una relación, he de ser valiente para comunicar su final", comienza el mensaje. A continuación, confirma de forma clara: "Amanda y yo no estamos juntos". El creador subraya que no existe ningún motivo escandaloso detrás de la ruptura. "No ha ocurrido nada digno de rumores o invenciones, simplemente nuestras vidas se encontraban en un punto donde seguir con la relación era inviable", explica.

En el texto, RickyEdit apunta a diferencias en la manera de entender la felicidad y el amor como el principal factor de la decisión. "Tenemos visiones distintas de la felicidad y el amor, y aunque el corazón duela, a veces no se trata de entender, sino de aceptar", escribe.

El influencer reconoce la dificultad personal que supone cerrar esta etapa. Señala que ha vivido "la mejor etapa" de su vida junto a ella y que le costará asimilar el fin de una convivencia de más de dos años, aunque confía en lograrlo con el tiempo.

También pide que la cuestión quede ahí. "Me gustaría que este tema se respetara y zanjase aquí", afirma, consciente de que la exposición pública puede dar pie a especulaciones. Anticipa que habrá comentarios e invenciones, pero asegura que por su parte solo habrá "respeto y buenas palabras".

El mensaje concluye con un agradecimiento a quienes han seguido su relación y con una reflexión sobre lo difícil que le ha resultado compartir la noticia.