Elena Gortari estalla contra Natalia Palacios, Marina Barrial y Fabiana Sevillano: todo lo que ha ocurrido en esta inesperada guerra de influencers

Elena Gortari llevaba semanas anunciando a su comunidad que el domingo 1 de marzo celebraría un sorteo de vestidos de flamenca coincidiendo con la antesala de la temporada de ferias. La iniciativa, presentada como uno de los contenidos centrales de su calendario, contemplaba regalar varios trajes a lo largo de la jornada, con una dinámica escalonada cada diez minutos.

El escenario cambió el viernes 28 de febrero, Día de Andalucía. A través de las historias de Instagram de Natalia Palacios y Marina Barrial se anunciaba un sorteo prácticamente idéntico, organizado junto a Fabiana Sevillano, fijado para esa misma jornada. La proximidad temporal —apenas 24 horas antes del previsto por Gortari— y la ausencia de aviso previo sorprendieron a parte del público, especialmente porque en años anteriores este tipo de acciones promocionales se habían realizado de forma conjunta.

Más allá del componente personal, el conflicto tiene un evidente trasfondo profesional. Las cuatro creadoras comparten un perfil de audiencia similar y colaboran con marcas vinculadas al sector de la moda flamenca. La celebración de dos sorteos con mecánicas y premios parecidos en fechas contiguas supone competir por la misma atención y por los mismos impactos publicitarios. De hecho, las tres influencers contraprogramaron la propuesta inicial aumentando la frecuencia de los premios, que pasaron a entregarse cada cinco minutos.

La reacción de Gortari fue inmediata. Publicó una historia en la que, sin citar nombres, confirmó que mantendría su sorteo "como llevo ya semanas diciendo" y agradeció el apoyo de sus seguidoras. La imagen, en la que aparecía con los ojos llorosos, fue eliminada minutos después, aunque capturas del mensaje circularon rápidamente. Posteriormente compartió otra historia, con tono más contenido, reiterando que su concurso seguía adelante el domingo.

A día 2 de marzo, ninguna de las otras tres creadoras se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. Los sorteos se celebraron según lo anunciado y el episodio ha dejado al descubierto las tensiones que pueden surgir cuando la competencia por visibilidad y patrocinio irrumpe en un sector cada vez más profesionalizado.