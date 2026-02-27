La CNMC investiga a Ibai por una infracción grave que podría costarle una multa de hasta 750.000 euros

Ibai Llanos se enfrenta a una investigación administrativa por parte de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tras una apertura de expediente sancionador acordada el 19 de febrero de 2026. El procedimiento se basa en la sospecha de que el creador habría incumplido de manera continuada durante al menos un mes diversas obligaciones previstas en el artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, normativa que regula la actividad de los denominados "usuarios de especial relevancia".

Según informan varios medios, la investigación se originó en torno a la presentación de artistas del evento La Velada del Año 2025, que tiene lugar anualmente bajo la organización de Ibai. En los vídeos de aquella presentación, aparecieron latas de una conocida marca de refrescos sin que el contenido estuviera claramente identificado como publicidad, lo que podría contravenir las exigencias de transparencia publicitaria que impone la ley para figuras con gran impacto social y económico.

La Ley General de Comunicación Audiovisual, reformada en 2022, incluye obligaciones específicas para creadores de contenido con destacada presencia mediática. Entre estas figuran la necesidad de inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual y la obligación de identificar de forma explícita cualquier contenido patrocinado o promocionado, con el fin de evitar prácticas de publicidad encubierta que puedan resultar confusas para el público.

La normativa contempla sanciones que van desde los 30.000 euros para infracciones menos graves hasta los 750.000 euros para las más graves, tomando en cuenta el volumen de ingresos del infractor y la magnitud de la presunta infracción. Hasta que el expediente no concluya con una resolución definitiva, la apertura del procedimiento no implica la imposición automática de ninguna multa. La CNMC dispone de un plazo máximo de 12 meses para analizar los hechos y emitir una decisión.

Ibai ha comentado en redes sociales que el asunto tiene que ver con la ausencia del etiquetado publicitario en aquel contexto concreto y ha respondido con tono irónico en su cuenta de X, mencionando incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El creador aún puede presentar alegaciones en el procedimiento antes de que se adopte una resolución final.