El estado de Nueva York demanda a Valve al considerar que sus loot boxes son apuestas

Valve Corporation gestiona Steam, una de las mayores plataformas de distribución digital de videojuegos del mundo. Además de vender títulos de terceros, desarrolla franquicias propias que incorporan sistemas de recompensas aleatorias conocidos como loot boxes. Estos mecanismos permiten a los jugadores obtener objetos virtuales a cambio de un pago, sin conocer de antemano el contenido exacto.

La Fiscalía del estado de Nueva York ha presentado una demanda en la que sostiene que ese modelo puede equipararse a una forma de apuesta ilegal, especialmente cuando intervienen menores de edad. Según recogen distintos medios especializados, la acusación subraya que el carácter aleatorio de las recompensas y la posibilidad de intercambiarlas o venderlas en mercados secundarios refuerzan su semejanza con juegos de azar.

La acción judicial menciona títulos populares como Counter-Strike 2 y Dota 2, donde las cajas de botín forman parte del ecosistema habitual. En el caso de Counter-Strike 2, las skins de armas pueden alcanzar valores muy elevados en el mercado digital, lo que ha generado preocupación por posibles dinámicas especulativas.

La demanda argumenta que estas prácticas causarían daños serios en usuarios jóvenes, al fomentar conductas similares a las del juego patológico. También cuestiona la falta de controles efectivos para impedir que menores participen en este tipo de transacciones.

Valve ya ha afrontado litigios relacionados con las loot boxes en otros territorios, en un debate que lleva años abierto en la industria. Mientras algunos países han optado por regular o limitar estos sistemas, otros los consideran parte del modelo económico de los videojuegos actuales.

Por el momento, la compañía no ha detallado públicamente su estrategia de defensa ante esta nueva demanda. El proceso en Nueva York podría marcar un precedente relevante en Estados Unidos sobre la consideración legal de las cajas de botín y su encaje dentro de la normativa sobre apuestas.