El primer easter egg de GTA 6 conecta con una de las escenas más recordadas de San Andreas

Todo comenzó con la publicación del segundo tráiler de Grand Theft Auto VI, un avance que fue desmenuzado plano a plano por los seguidores de la saga. Desde su aparición, numerosos usuarios han examinado cada detalle en busca de pistas, referencias ocultas o conexiones con anteriores entregas.

En uno de esos análisis exhaustivos, varios jugadores detectaron un elemento que había pasado desapercibido hasta ahora: un cartel situado al fondo de una escena concreta. El plano dura apenas un instante, pero en él se distingue claramente un anuncio en el que alguien solicita que le devuelvan su bicicleta robada. La imagen que acompaña al texto muestra una BMX muy reconocible para los veteranos de la franquicia.

La bicicleta en cuestión es prácticamente idéntica a la que el jugador sustrae en los primeros compases de Grand Theft Auto: San Andreas. En aquella escena inicial, el protagonista recupera su antigua bicicleta tras regresar a Los Santos, en un momento que marcó a toda una generación de jugadores.

La teoría que circula en foros y redes sociales apunta a que este cartel podría ser un guiño directo a ese arranque. La broma implícita sería que, años después de aquel robo, el supuesto propietario sigue buscando su BMX. Aunque no existe confirmación oficial por parte de Rockstar Games, el hallazgo ha sido celebrado por la comunidad como una muestra del cuidado por el detalle característico del estudio.

No es la primera vez que la saga Grand Theft Auto introduce referencias internas entre sus distintas entregas. Sin embargo, el hecho de que este posible easter egg haya sido localizado meses después de la publicación del tráiler evidencia el nivel de escrutinio al que se somete cada nuevo material promocional. A la espera del lanzamiento, cualquier pista sirve para mantener viva la conversación en torno a uno de los títulos más esperados de los últimos años.