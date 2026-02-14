Cómo se sabe en qué fecha cae Carnaval: el curioso cálculo detrás de esta fiesta

Es de sobra conocido que la mayoría de las grandes festividades actuales, incluso las que tienen base religiosa, tienen su origen en fiestas anteriores de culturas paganas y milenarias, que se han heredado de generación en generación, de siglo en siglo. Pero, entre las fiestas más conocidas que tenemos en España, es probable que Carnaval sea una de las más curiosas, ya que hace falta echar un vistazo a la vida de Jesús para comprender por qué cada año se celebra en una fecha distinta, y cuál es su origen.

Aunque hay quienes teorizan sobre la posibilidad de que el Carnaval existiese antes del nacimiento del cristianismo, la mayoría de historiadores coinciden en que los primeros registros de una fiesta de este tipo pertenecen al siglo XIII. La fecha en la que se celebra viene determinada por la Semana Santa y la Cuaresma: según cuándo sea el Domingo de Ramos, se calculan cuarenta días hacia atrás (sin contar los domingos) y se establece así el Martes de Carnaval. Esta fiesta coincidiría, así, con el momento previo a que Jesús empezase su recorrido de cuarenta días por el desierto.

Al mismo tiempo, el Domingo de Ramos es el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Es por eso que Carnaval siempre cae entre mediados de febrero y principios de marzo, dependiendo de lo que toque esperar para tener esa primera luna llena primaveral. Así, es posible calcular cuándo serán todas las Semanas Santas y los Martes de Carnaval del futuro (algo muy útil para aquellos que quieran preparar sus viajes con anticipación).