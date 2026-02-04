GTA 6 confirma que no habrá más retrasos y da nueva información: campaña de marketing este verano y edición física desde el primer día

El desarrollo de GTA 6 ha sido un proceso extenso y seguido con enorme expectación global, con varios retrasos a lo largo de su evolución. Actualmente, Take-Two ha reafirmado que la fecha de lanzamiento sigue prevista para el 19 de noviembre de 2026, tras los ajustes anteriores que movieron el estreno desde mayo hasta ese mes de otoño-invierno del próximo año.

Este anuncio no solo mantiene la fecha concreta, sino que también trae una confirmación importante para los aficionados a las versiones físicas: la edición en formato físico se lanzará desde el primer día, tal y como ha señalado el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, desmintiendo los rumores que apuntaban a una publicación exclusivamente digital con posibles copias físicas pospuestas hasta 2027.

Además, la campaña de marketing de GTA 6 está programada para comenzar este verano de 2026, antes de la fecha de lanzamiento, una estrategia que la compañía espera que intensifique la expectación y permita más información oficial sobre el juego con tiempo suficiente para preparar el lanzamiento. Esto sugiere que en los próximos meses podrían hacerse públicos nuevos tráilers, detalles de jugabilidad o avances sustanciales sobre características del título.

La confirmación pública de estas decisiones llega en un momento en el que la comunidad de jugadores ha expresado tanto entusiasmo como inquietud por el estado actual del desarrollo. Algunos analistas han señalado que GTA 6 aún no está "content complete" —es decir, con todo el contenido completo— lo que mantiene un cierto nivel de incertidumbre sobre un posible tercer retraso, aunque muchos consideran que la fecha actual parece la más sólida hasta ahora.

Grand Theft Auto VI se prepara para debutar en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S con un mundo abierto que promete una de las campañas más ambiciosas de la franquicia. Con una fecha establecida, la campaña promocional en camino y la confirmación del formato físico, la hoja de ruta de Rockstar para este lanzamiento empieza a tomar forma definitiva.