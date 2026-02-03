Un jugador de Jijantes FC denuncia públicamente el pésimo trato que da la Kings League a sus futbolistas

La Kings League nació como un proyecto disruptivo, con la promesa de redefinir el fútbol semiprofesional y ofrecer nuevas oportunidades a jugadores y creadores de contenido. Sin embargo, con el paso de las temporadas, algunas voces internas han comenzado a señalar un desgaste en las condiciones que rodean a los futbolistas que participan en la competición. Una de las más recientes ha sido la de José Segovia, jugador de Jijantes FC.

El futbolista utilizó el chat de Twitch para compartir una reflexión extensa y crítica sobre el trato que, a su juicio, reciben los jugadores por parte de la liga. En su mensaje, Segovia comparó la situación actual con los inicios del proyecto: "Cuando empezó la Kings cuando acababas la jornada tenías una zona de jugadores con catering que podías quedarte ahí un buen rato con los compañeros. Hasta eso nos quitaron".

Según su relato, las condiciones logísticas se han ido reduciendo progresivamente. "Ahora hay palomitas, café, plátanos, bikini y agua… jugadores que vienen sin comer y al final del partido tiene un bikini por cabeza", escribió, dejando entrever problemas básicos de alimentación tras los encuentros. Segovia añadió que existen "tantas cosas que no sabéis" y resumió el sentimiento general con una frase contundente: "Lo único que sentimos los jugadores es que somos la última mierda".

Más allá de lo material, el jugador también señaló restricciones de acceso y una sensación de aislamiento respecto al resto del entorno de la liga. "Incluso hubo una temporada que no podíamos ni entrar a ver a los compañeros en el Cupra", afirmó. A esto se suma la cuestión contractual, uno de los puntos más delicados de su denuncia.

"La Kings te obliga a tener contrato y a veces es mejor cobrar menos en el fútbol amateur que en la Kings con contrato", explicó Segovia. Según el futbolista, muchos jugadores compatibilizan la liga con otros trabajos y con el fútbol amateur, lo que dificulta el rendimiento deportivo y genera problemas fiscales. "Aquí en España tener dos trabajos perjudica mucho a nivel Hacienda", subrayó.

Finalmente, el jugador comparó la situación española con la de otras sedes internacionales, como Brasil o Arabia, donde, según afirma, los futbolistas pueden dedicarse exclusivamente a la competición. "Ahora estamos entrenando gratis" y "prefieren gastarlo en otras cosas que no es los sueldos de los jugadores", concluyó. Las declaraciones han tenido un amplio eco en redes sociales y vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del modelo y el papel real de los jugadores dentro del proyecto de la Kings League.