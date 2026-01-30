La Queens League España podría desaparecer: la liga afronta su momento más delicado ante la falta de patrocinadores

La Queens League España nació como la versión femenina de la Kings League, con el objetivo de trasladar al fútbol femenino el mismo formato innovador, digital y orientado al entretenimiento que había convertido a la competición masculina en un fenómeno de audiencias. Presidida por figuras del mundo del streaming y el deporte, la liga se planteó desde su inicio como una apuesta por la visibilidad, la profesionalización y la creación de nuevos referentes dentro del fútbol femenino.

Sin embargo, su viabilidad a medio plazo se ha visto cuestionada en las últimas horas tras la publicación de un mensaje del usuario @Dinastia_kings en la red social X. En él se asegura que la Queens League España estaría "al borde de la desaparición debido a la falta de patrocinadores" y que esta semana se celebrará una reunión decisiva, considerada la última oportunidad para intentar salvar el proyecto. Por el momento, no existe confirmación oficial por parte de la organización.

Desde su lanzamiento, la Queens League generó una notable expectación, especialmente en sus primeras jornadas, apoyada en la novedad del formato, la implicación de creadoras de contenido como presidentas de equipos y una fuerte estrategia en redes sociales. No obstante, con el paso de las temporadas, la competición ha experimentado un descenso progresivo de audiencia en sus retransmisiones, tanto en plataformas de streaming como en impacto social.

Este retroceso en el seguimiento habría afectado directamente al atractivo comercial del proyecto. En un modelo altamente dependiente de patrocinadores y acuerdos publicitarios, la pérdida de visibilidad supone un obstáculo relevante para garantizar la sostenibilidad económica de la liga. A ello se suma un contexto de saturación de contenidos deportivos digitales y una competencia cada vez mayor por captar la atención del público joven.

La posible desaparición de la Queens League España supondría un revés para una iniciativa que aspiraba a abrir nuevas vías dentro del fútbol femenino, alejadas de los formatos tradicionales. Mientras se espera a que se esclarezca el resultado de la reunión anunciada, el futuro de la competición permanece en el aire, pendiente de decisiones que podrían marcar el final de una de las apuestas más ambiciosas del fútbol y el entretenimiento digital en los últimos años.