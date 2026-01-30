Jordi Wild pone fin a las especulaciones y confirma que se ha puesto pelo

Después de un tiempo de rumores, Jordi Wild ha confirmado que se ha sometido a un injerto capilar. La conversación comenzó de forma aparentemente casual en el último episodio de The Wild Project. Sin embargo, a los pocos minutos, Jordi Wild decidió abordar directamente un tema que llevaba tiempo circulando entre sus seguidores. Desde hacía semanas, el youtuber había aparecido de manera constante con gorra, un detalle poco habitual en él que no pasó desapercibido para su audiencia.

A partir de ahí, las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios apuntaban a una posible pérdida de cabello, otros aseguraban que se había sometido a un injerto capilar y no faltaron quienes interpretaron el cambio de imagen como una estrategia de marketing o una simple preferencia estética. La falta de explicaciones públicas contribuyó a que el asunto se convirtiera en un tema recurrente en los comentarios de su vídeos.

En el citado episodio, Jordi Wild optó por zanjar definitivamente el debate. Se quitó la gorra ante las cámaras y confirmó que, efectivamente, se había sometido a un injerto de pelo semanas atrás. El creador explicó que la intervención era aún visible, especialmente en la zona frontal, donde la piel se mostraba enrojecida como consecuencia del procedimiento.

Según relató, la decisión de pasar por quirófano estuvo relacionada inicialmente con una posible colaboración que finalmente no se materializó, ya que la normativa vigente impide la promoción de este tipo de intervenciones por parte de creadores de gran alcance. Aun así, señaló que no tenía un complejo específico con su imagen capilar y que el paso dado respondió más a una decisión personal que a una presión externa.

Wild también fue transparente al describir el proceso posterior al injerto, al que calificó como incómodo. Detalló las precauciones necesarias en los días posteriores a la intervención y las dificultades para descansar, especialmente por la obligación de dormir con un collarín para evitar movimientos involuntarios durante la noche.

Actualmente, el youtuber se encuentra aún en una fase intermedia del tratamiento y no ha querido adelantar conclusiones. Prefiere esperar a que el proceso se complete antes de valorar el resultado final y decidir si la experiencia ha merecido la pena, dejando su opinión definitiva para más adelante.