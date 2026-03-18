Crimson Desert apunta alto antes de su lanzamiento: más de 20 millones de dólares generados sin haber salido

El videojuegoCrimson Desert todavía no está disponible, pero ya ha comenzado a dejar cifras relevantes en el mercado digital. Según estimaciones de firmas de análisis, el título habría generado más de 20 millones de dólares en ingresos brutos en Steam antes incluso de su lanzamiento oficial.

Las previsiones apuntan a cerca de 400.000 copias vendidas en fase previa, un dato que refleja el fuerte interés que ha despertado el proyecto de Pearl Abyss. Solo en una ventana de 24 horas reciente, coincidiendo con el punto álgido de su campaña promocional, el juego habría sumado alrededor de 2.6 millones de dólares adicionales.

El crecimiento del interés no es casual. En las últimas semanas, la compañía ha confirmado que el juego ha alcanzado los tres millones de listas de deseos, de los cuales aproximadamente 2.2 millones corresponderían a la plataforma de Valve. Este indicador suele ser clave para anticipar el rendimiento inicial de un lanzamiento, aunque su conversión en ventas reales varía considerablemente.

En el caso de títulos AAA con un precio en torno a los 70 dólares, la tasa de conversión de listas de deseos a compras suele situarse entre el 6% y el 7% en la primera semana tras el estreno. Aun así, el ritmo actual de Crimson Desert sugiere un arranque por encima de la media reciente en el sector.

La estrategia de comunicación también ha sido un factor determinante. La compañía ha apostado por mostrar avances jugables, profundizar en mecánicas y mantener un diálogo directo con la comunidad, lo que ha contribuido a reforzar la percepción de autenticidad en torno al proyecto.

Comparado con otros lanzamientos recientes, el rendimiento previo de Crimson Desert destaca con claridad. En el mismo punto de su ciclo, supera ampliamente a títulos como Kingdom Come: Deliverance II o Expedition 33, que registraron cifras iniciales más modestas antes de consolidarse con el tiempo.

Aun así, el verdadero reto llegará tras el lanzamiento. La evolución a largo plazo dependerá de la calidad final del juego y de su capacidad para sostener el interés más allá del impulso inicial, un factor decisivo en un mercado cada vez más competitivo.