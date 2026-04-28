Un streamer polaco se vuelve viral tras recaudar en directo 60 millones para la lucha contra el cáncer infantil

Una transmisión en directo ininterrumpida de nueve días en Polonia ha logrado recaudar una cifra récord para fines benéficos. Según informaron medios locales el lunes 27 de abril, la iniciativa consiguió reunir más de 250 millones de zlotys (cerca de 60 millones de euros), destinados íntegramente a ayudar a niños con cáncer.

El directo, emitido desde un pequeño apartamento en Varsovia, fue impulsado por el influencer Piotr Hancke, conocido popularmente como Latwogang, y contó con la participación de músicos, celebridades y figuras del deporte como la tenista Iga Świątek, ganadora de seis títulos de Grand Slam, y el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski.

La cantidad recaudada triplica el anterior récord mundial para una retransmisión benéfica en directo. Hasta ahora, la mayor cifra registrada por el Guinness World Records correspondía a un evento celebrado en Francia el año pasado, que alcanzó 19,5 millones de dólares.

"Apuntamos a lo más alto y a lo más profundo para ayudar a quienes más lo necesitan: niños inocentes que libran las batallas más duras cada día", aseguró Marek Kopysc, presidente de la Fundación Luchadores contra el Cáncer, en declaraciones a la emisora privada RMF FM.

Uno de los momentos más simbólicos del maratón solidario llegó cuando varias celebridades decidieron raparse la cabeza en directo como gesto de apoyo a los pacientes oncológicos.

La retransmisión arrancó el 17 de abril en YouTube y finalizó el domingo 26 a las 21:37 hora local. Durante su emisión alcanzó picos de 1,4 millones de espectadores simultáneos, según la agencia estatal polaca PAP, estableciendo también un récord de audiencia.

La idea nació tras el lanzamiento de una canción grabada por el rapero Bedoes junto a un joven paciente con cáncer. A raíz de ello, Latwogang anunció a sus seguidores que realizaría una retransmisión solidaria sin interrupciones, comprometiéndose a dedicar un segundo de emisión por cada "me gusta" recibido en TikTok