Rosalía reaparece tras su emergencia familiar y se sincera sobre el dolor que atraviesa: "Los seres queridos deben ser lo primero"

La gira LUX Tour afrontaba su desembarco en Norteamérica cuando un comunicado alteró el calendario previsto. A comienzos de junio, la promotora Live Nation Florida anunció que Rosalía debía aplazar las actuaciones programadas en Miami y Orlando debido a una "emergencia familiar", sin ofrecer más información sobre las circunstancias concretas que motivaron la decisión.

Durante los días posteriores, la cantante mantuvo un absoluto hermetismo. Las únicas imágenes difundidas mostraban a la artista regresando a Barcelona junto a su entorno más cercano, mientras las especulaciones crecían en redes sociales. Sin embargo, este jueves volvió a subirse al escenario del TD Garden de Boston para continuar con la gira tal y como estaba previsto.

Fue precisamente allí donde decidió dirigirse al público para agradecer la comprensión recibida y compartir cómo había vivido estos últimos días. Emocionada, reconoció la dificultad de retomar la rutina después de atravesar una situación dolorosa.

"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero, que la gente que amamos debe estar por delante", expresó ante los asistentes. Rosalía añadió que, cuando sucede algo inesperado y doloroso, puede resultar complicado seguir adelante, aunque considera valioso poder compartir esos momentos con quienes la acompañan concierto tras concierto.

Pese a la carga emocional del momento, el espectáculo continuó con normalidad y con algunas novedades en la puesta en escena y el vestuario. La artista retomó así una gira que todavía recorrerá ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, San Diego u Oakland antes de viajar a Canadá y, posteriormente, a Latinoamérica.

El motivo exacto de la emergencia familiar sigue siendo desconocido y Rosalía ha optado por mantener esa parcela de su vida lejos de la exposición pública. Pero, por primera vez desde que canceló aquellos conciertos, sí puso palabras a lo que estaba sintiendo: el dolor no desaparece porque se enciendan los focos, aunque a veces compartir la música con miles de personas pueda convertirse también en una forma de continuar avanzando.