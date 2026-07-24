Las noches de Río Babel: Así es el espectacular nuevo ciclo de conciertos que llega a Madrid en otoño

Uno de mis festivales favoritos de España, el Río Babel que organiza Sonde3, evoluciona para seguir creciendo. Tras una edición espectacular con Katy Perry, The Offspring, Amaia y La MODA al frente ahora llegan Las noches del Río Babel: un nuevo ciclo de conciertos que amplía el universo de Río Babel más allá de su cita agendada como primer festival del verano en la capital, convirtiendo su esencia en una propuesta cultural activa durante el otoño.

Un ciclo que mantiene la esencia y el alma del Río Babel tendiendo puentes entre la música latinoamericana y la española. La música en español funciona aquí como hilo conductor de una programación que refleja las distintas formas de entenderla y vivirla. Rock, canción de autor, pop alternativo, rap, músicas de raíz o propuestas más experimentales convivirán en un cartel que celebra la riqueza y la diversidad de un espacio cultural común.

Cada concierto formará parte de una programación concebida para tender puentes a través de la música, reuniendo artistas consolidados y nuevas voces.

El cartel de esta edición reúne a algunos de los nombres más destacados de la música en español y latinoamericana, con la participación de Alamedadosoulna, Chiquita Movida, Depedro, Dromedarios Mágicos, El Chacal & Los Alpes Floreados, El Kuelgue, El Tri, Estelares, Gilipojazz, Gondwana & Quique Neira, Guitarricadelafuente, Ilan Amores, Jorge Drexler, Kumbia Queers, La Bien Querida, La Bomba de Tiempo, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas & Cruzando el Charco, Lido Pimienta, Los Palmeras, Los Vinagres, Maestro Espada, Miranda!, No Te Va Gustar, Plastilina Mosh, Santi Muk, Sobrezero, Sonex y Trueno, configurando una programación que refleja la diversidad sonora y generacional que define el espíritu de Las noches de Río Babel.

Este nuevo ciclo de Las noches de Río Babel reunirá 33 conciertos repartidos entre algunas de las principales salas de Madrid: Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, Live Las Ventas, Sala Wagon, Sala Mon, Sala Copérnico, Sala Villanos, Café Berlín, Lula Club, Sala Clamores, Sala Uni, Sala Siroco y Café La Palma. Siendo un recorrido por las escenas que mantienen vivo el diálogo musical entre España y América Latina.

Con este nuevo ciclo, Río Babel expande su universo y reafirma su compromiso con la creación de espacios donde la cultura circula, dialoga y genera comunidad, haciendo de Madrid un punto de encuentro para la música.

La programación completa y las entradas ya están disponibles en la web oficial de Río Babel.