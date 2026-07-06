Katy Perry conquista al público de Madrid en el Río Babel con un concierto lleno de temazos y momentos virales

El Río Babel creció a tres días en su segundo año en Rivas-Vaciamadrid, y lo hizo por un motivo de peso mayor: una oportunidad como la de tener a Katy Perry en tu cartel no se puede desaprovechar. Así nació ese domingo en el que la gran diva del pop californiano estuvo acompañada por el pop electrónico de Tú Peleas Como una Vaca, la delicadeza de Yami Safdie, la fiesta latina de Bomba Estéreo y el cierre, siempre por todo lo alto, de La Casa Azul.

Lo de Katy Perry fue un SHOW con mayúsculas, de esos que merece la pena ver si te gusta la música, aunque no seas fan suyo. La cantidad de temazos conocidos que tiene esta cantante en su carrera es apabullante, hasta el punto de empezar tocando seguidos tres de los nueve números uno de su trayectoria: "California Gurls", "Teenage Dream" y "Last Friday Night". Lejos de resentirse, el concierto no paró de subir desde ese arranque.

La escenografía estuvo cuidadísima, destacando un teléfono móvil gigante con el que no paraba de interactuar, unos bailarines que lo daban todo y detalles minuciosos como su primer outfit, que incluía una corbata de Estados Unidos y unos gemelos en la camisa con la bandera de Canadá; un gesto hacia su novio Justin Trudeau, que se suponía presente entre el público.

"Dark Horse" fue uno de los momentos álgidos de la noche, junto con su inesperada versión de "Heads Will Roll". Katy juega en esta gira con sus grandes éxitos, tocando solo tres canciones de su paupérrimo último disco y sin dudar en enfrentarse a sus críticos: "Quizás me conozcas solo por una canción, 'I Kissed A Girl', por que salí con ese chico o porque fui durante cinco segundos al espacio. ¿Sabes qué hay que tener para ir al espacio? Valor", sentenció en un momento del concierto.

El despliegue fue sorprendentemente espectacular, sobre todo porque Perry confesó que, a pesar del inmenso calor, arrastraba un pequeño resfriado (ya sabemos que la combinación entre el aire acondicionado y el calor extremo del exterior no perdona). Aun así, ni su voz ni su energía se resintieron. Los temazos se sucedían, pero todo el mundo esperaba los dos grandes éxitos de su primer disco (tiene uno anterior de 2001 que no cuenta): "Hot N Cold" y "I Kissed A Girl". Ambas desataron la locura máxima, especialmente la segunda, que incluyó el esperado momento viral en el que se mete dentro de una botella de plástico gigante para surfear sobre el público.

Y cuando crees que ya se le han tenido que acabar las canciones conocidas, te das cuenta de que todavía le quedan "Roar" —que cantó en acústico junto al público coreando, salvo en un estallido final donde se vino arriba toda la banda— y "Firework", que decidió acompañar de un cañón de espuma, un elemento más apropiado para la elevada temperatura que los esperados fuegos artificiales que mejor encajan con el título.

El hecho de que, muchas veces, las artistas femeninas ofrecen un show más elaborado que sus compañeros masculinos es algo que se hizo notable al comparar a Katy Perry con The Offspring, y eso que estos últimos se lo curran bastante.

La música española está en buena forma con Amaia, La M.O.D.A., La Pegatina y Ultraligera

Pero no todo va a ser Katy Perry. El Festival Río Babel tuvo tres días en los que se mezclaron los sonidos indies, el rock y la esencia latinoamericana del evento, con artistas como Ultraligera, Amaia, La M.O.D.A., Chambao, Molotov, los citados The Offspring o Son Rompe Pera, entre otros, pasando por sus dos escenarios principales.

El viernes llegamos al recinto cuando los pamploneses Iseo & Dodosound desplegaban su estilo reggae y dub en el escenario VIVO. Más tarde, llegó el momento de celebrar los 25 años de Chambao, que emocionaron a sus fans de siempre. La música siguió en el Auditorio Miguel Ríos con Amaia, quien ofreció un concierto emotivo y cercano, piano incluido. El público coreó todas y cada una de sus canciones sin pausa. Poco después, la energía subió de golpe con La M.O.D.A., que hizo cantar y saltar a todo el mundo desde el escenario Johnnie Walker.

Ya de madrugada, a las 00:35 h, La Pegatina puso a bailar a todo el recinto con su nuevo álbum Fuegos del Barrio y canciones que ya han pasado a la historia como "Mari Carmen" y "Lloverá y yo veré", con las que cerraron su actuación por todo lo alto. Para terminar el primer día, la banda de rock Ultraligera tocó hasta las 3:00 de la mañana en un show lleno de energía, guitarras, actitud y una tremenda electricidad entre Gisme y sus fans.

Descargas de punk y nostalgia con The Offspring

El sábado entramos al recinto con Eskorzo y su habitual fiestón, que esta vez contó con Muerdo como invitado en "La Tumba". Por la noche, los mexicanos Molotov demostraron que sus canciones de rock siguen sonando igual de potentes que siempre.

También tocó Chiquita Movida —la banda que reúne a Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, acompañados por Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra)—, un proyecto que está dando mucho de qué hablar. Tampoco faltó el original Ilan Amores, que ofreció un set mezclando varios estilos musicales.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con los californianos The Offspring. Hicieron saltar a miles de personas con himnos como "The Kids Aren't Alright", "Self Esteem" y "Pretty Fly (for a White Guy)", además de con su ya popular versión de "Love Story" de Taylor Swift.

Después, Alamedadosoulna cubrieron con mucha fiesta y oficio la baja de los venezolanos Caramelos de Cianuro. Por último, el grupo Son Rompe Pera cerró la jornada por todo lo alto desatando su particular mezcla de garage, cumbia, marimba y punk.

El año que viene si todo va bien volveremos esperando que el calor sea un poco más amable y que los conciertos terminen el sábado y no el domingo para poder disfrutar mejor la última jornada.