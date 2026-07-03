TheGrefg abre las puertas de su nueva casa: así ha sido su house tour con la aparición estelar de Willyrex

Tras meses dejando pistas en sus emisiones en directo, TheGrefg ha enseñado a sus seguidores su nueva casa. El creador de contenido se ha mostrado entusiasmado por el inicio de una nueva etapa, tanto a nivel profesional como personal junto a Sofía G.

Además, para el vídeo presentación ha contado con la sorprendente colaboración de Willyrex tras su comentada reconciliación después de años de enfrentamientos.

En cuanto al house tour, el streamer ha señalado que les ha llevado casi tres años de reforma desde que compraron la vivienda, compartiendo imágenes del impactante antes y después.

Con guiños a muchos vídeos y proyectos del creador de contenido repartidos por la casa, TheGrefg y Sofía G han enseñado el salón de su hogar, en el que destaca una figura de Goku de tres metros, además del amplio sofá y su enorme televisor con los muebles de madera en color marrón.

En el comedor-cocina destaca una isla central y apuestan por una decoración en tonos marrones y negros, con electrodomésticos integrados que quedan completamente ocultos y un desayunador que refuerza el diseño minimalista del espacio.

Uno de los espacios más esperados por sus seguidores es el nuevo setup, heredero de la mítica Habitación del Tiempo. Aunque todavía se encuentra en fase de acondicionamiento, TheGrefg ha explicado que, mientras concluye su puesta a punto, continúa realizando sus directos desde el setup provisional.

La casa también dispone de un amplio garaje, varias habitaciones y baños distribuidos por la vivienda, además de una espaciosa suite principal con vestidor. Entre los detalles que más han llamado la atención se encuentra la iluminación roja del dormitorio, una elección que, según el streamer, favorece el descanso.

El gimnasio será otro de los grandes protagonistas de la casa, aunque TheGrefg ha adelantado que este espacio esconde un componente muy personal cuya historia prefiere contar en un vídeo dedicado exclusivamente a él.

El vídeo ha concluido con un mensaje de agradecimiento a su comunidad para recordar el camino recorrido durante todos estos años y reconociendo que ninguno de los logros alcanzados habría sido posible sin el apoyo constante de sus seguidores.