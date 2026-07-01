Marina Barrial: "No veo problema en que tu novio dé likes a tías en redes"

Marina Barrial tiene claro que le da igual si su novia da likes a "fotos de tías" en redes como Instagram y TikTok. Lo que parecían ser unas declaraciones normales se han convertido en un momento viral gracias a las respuestas de otros influencers como Jorge Cyrus o Sofia Hamela, que no están del todo de acuerdo con ella.

¿Es un comportamiento tóxico por sí solo? ¿Es algo sintomático de algo más profundo? Nadie se pone de acuerdo, aunque la propia Marina Barrial tiene una red flag más importante: si pasa esas fotos o vídeos a sus amigos para decir "mira qué buena está", ahí sí que hay problemas.